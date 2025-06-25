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Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке - РИА Новости, 25.06.2025
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08:28 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/donetsk-2025249639.html
Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке
Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке - РИА Новости, 25.06.2025
Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке
Работы по восстановлению четырех районов Донецка начнутся в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:28:00+03:00
2025-06-25T08:28:00+03:00
жкх
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
денис пушилин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Работы по восстановлению четырех районов Донецка начнутся в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Сейчас мы можем говорить, что в этом году уже приступаем к подготовке плана по восстановлению четырех районов Донецка. Это Киевский, Куйбышевский район Донецка, Кировский и Петровский. Долгое время эти четыре района находились под обстрелом, и мы туда не заходили с восстановительными работами. В этом году, я думаю, уже начнем заходить. Это очень важно", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250625/pushilin-2025242042.html
донецк
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жкх, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, денис пушилин, экономика
ЖКХ, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Денис Пушилин, Экономика
Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке

Пушилин: восстановление четырех районов в Донецке начнется в 2025 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин на ПМЭФ-2025
Денис Пушилин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Денис Пушилин на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Работы по восстановлению четырех районов Донецка начнутся в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сейчас мы можем говорить, что в этом году уже приступаем к подготовке плана по восстановлению четырех районов Донецка. Это Киевский, Куйбышевский район Донецка, Кировский и Петровский. Долгое время эти четыре района находились под обстрелом, и мы туда не заходили с восстановительными работами. В этом году, я думаю, уже начнем заходить. Это очень важно", - сказал Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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06:05
 
ЖКХДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районДенис ПушилинЭкономика
 
 
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