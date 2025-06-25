https://ria.ru/20250625/donetsk-2025249639.html

Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке

Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке - РИА Новости, 25.06.2025

Пушилин рассказал о восстановлении районов в Донецке

Работы по восстановлению четырех районов Донецка начнутся в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T08:28:00+03:00

жкх

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

денис пушилин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Работы по восстановлению четырех районов Донецка начнутся в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Сейчас мы можем говорить, что в этом году уже приступаем к подготовке плана по восстановлению четырех районов Донецка. Это Киевский, Куйбышевский район Донецка, Кировский и Петровский. Долгое время эти четыре района находились под обстрелом, и мы туда не заходили с восстановительными работами. В этом году, я думаю, уже начнем заходить. Это очень важно", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250625/pushilin-2025242042.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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жкх, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, денис пушилин, экономика