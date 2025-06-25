https://ria.ru/20250625/dom-2025229465.html
Белый дом проведет закрытый брифинг по атаке на Иран 27 июня
Белый дом проведет закрытый брифинг по атаке на Иран 27 июня - РИА Новости, 25.06.2025
Белый дом проведет закрытый брифинг по атаке на Иран 27 июня
Администрация президента США Дональда Трампа проведет закрытый брифинг для всего состава палаты представителей американского конгресса по атаке на Иран в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T01:10:00+03:00
2025-06-25T01:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проведет закрытый брифинг для всего состава палаты представителей американского конгресса по атаке на Иран в пятницу, 27 июня, сообщил спикер палаты Майк Джонсон. "Я только что подтвердил с Белым домом, что закрытый двухпартийный брифинг для всех членов палаты будет проведен в пятницу", - написал он в социальной сети Х. Джонсон добавил, что со стороны Белого дома на встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники администрации, которые представят самую последнюю информацию о ситуации вокруг Израиля и Ирана. Ранее лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию Трампа за отмену назначенного на вторник закрытого брифинга по ситуации вокруг Ирана. Встреча с ведущими должностными лицами по вопросам нацбезопасности, включая директора национальной разведки Тулси Габбард и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, должна была пройти для обеих палат, однако сенатский брифинг перенесли на четверг. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, майк джонсон, чак шумер, центральное разведывательное управление (цру), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Чак Шумер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Белый дом проведет закрытый брифинг по атаке на Иран 27 июня
Джонсон: администрация Трампа проведет закрытый брифинг по атаке на Иран 27 июня
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проведет закрытый брифинг для всего состава палаты представителей американского конгресса по атаке на Иран в пятницу, 27 июня, сообщил спикер палаты Майк Джонсон.
"Я только что подтвердил с Белым домом, что закрытый двухпартийный брифинг для всех членов палаты будет проведен в пятницу", - написал он в социальной сети Х
.
Джонсон добавил, что со стороны Белого дома на встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники администрации, которые представят самую последнюю информацию о ситуации вокруг Израиля и Ирана.
Ранее лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию Трампа за отмену назначенного на вторник закрытого брифинга по ситуации вокруг Ирана. Встреча с ведущими должностными лицами по вопросам нацбезопасности, включая директора национальной разведки Тулси Габбард и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, должна была пройти для обеих палат, однако сенатский брифинг перенесли на четверг.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".