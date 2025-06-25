https://ria.ru/20250625/dogovor-2025301358.html

В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет

В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет - РИА Новости, 25.06.2025

В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что новая эскалация между Азербайджаном и Арменией не произойдет, а работа по... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:22:00+03:00

2025-06-25T12:22:00+03:00

2025-06-25T12:28:00+03:00

армения

азербайджан

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что новая эскалация между Азербайджаном и Арменией не произойдет, а работа по мирному договору будет финализирована."Мы надеемся, что этого не произойдет (эскалация между Азербайджаном и Арменией - ред.). Страны очень близки к завершению работы над (мирным - ред.) договором. И мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что РФ, если это будет востребовано, готова "сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу".​

https://ria.ru/20250620/armeniya-2024182109.html

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армения, азербайджан, россия, дмитрий песков, в мире