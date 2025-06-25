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В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет - РИА Новости, 25.06.2025
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12:22 25.06.2025 (обновлено: 12:28 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/dogovor-2025301358.html
В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет
В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет - РИА Новости, 25.06.2025
В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что новая эскалация между Азербайджаном и Арменией не произойдет, а работа по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:22:00+03:00
2025-06-25T12:28:00+03:00
армения
азербайджан
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что новая эскалация между Азербайджаном и Арменией не произойдет, а работа по мирному договору будет финализирована."Мы надеемся, что этого не произойдет (эскалация между Азербайджаном и Арменией - ред.). Страны очень близки к завершению работы над (мирным - ред.) договором. И мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что РФ, если это будет востребовано, готова "сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу".​
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армения, азербайджан, россия, дмитрий песков, в мире
Армения, Азербайджан, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле надеются, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет

Песков: Москва надеется, что новая эскалация между Баку и Ереваном не произойдет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что новая эскалация между Азербайджаном и Арменией не произойдет, а работа по мирному договору будет финализирована.
"Мы надеемся, что этого не произойдет (эскалация между Азербайджаном и Арменией - ред.). Страны очень близки к завершению работы над (мирным - ред.) договором. И мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что РФ, если это будет востребовано, готова "сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу".​
Ереван - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
20 июня, 12:28
 
АрменияАзербайджанРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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