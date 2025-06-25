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В ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/dnr-2025458296.html
В ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 25.06.2025
В ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель подорвался на украинской противопехотной мине нажимного действия "Лепесток" в поселке Сладкое в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:41:00+03:00
2025-06-25T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мирный житель подорвался на украинской противопехотной мине нажимного действия "Лепесток" в поселке Сладкое в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее в среду мэр Горловки сообщал, что в центре города другой мирный житель также подорвался на украинском "Лепестке". "В Центрально-Городском районе Горловки и поселке Сладкое Кураховского муниципального округа в результате подрывов на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1962 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что им оказывается медицинская помощь. Кроме того, по его данным, ВСУ три раза атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный беспилотник. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Пушилин: мирный житель подорвался на украинской мине в Горловке

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мирный житель подорвался на украинской противопехотной мине нажимного действия "Лепесток" в поселке Сладкое в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее в среду мэр Горловки сообщал, что в центре города другой мирный житель также подорвался на украинском "Лепестке".
"В Центрально-Городском районе Горловки и поселке Сладкое Кураховского муниципального округа в результате подрывов на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1962 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, по его данным, ВСУ три раза атаковали территорию ДНР в среду, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный беспилотник.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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