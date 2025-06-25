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Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники - РИА Новости, 25.06.2025
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники
Пострадавшие при крушении моста в Брянской области дети выписаны из столичной клиники доктора Рошаля, чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:12:00+03:00
2025-06-25T18:12:00+03:00
2025-06-25T18:41:00+03:00
брянская область
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пострадавшие при крушении моста в Брянской области дети выписаны из столичной клиники доктора Рошаля, чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Пострадавшие при крушении моста дети выписаны здоровыми. Маленькие Федя и Ярослав чувствуют себя замечательно. Вместе с папой сегодня их выписали из НИИ НДХиТ - клиника доктора Рошаля", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250625/bogomaz-2025245893.html
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брянская область, москва, происшествия, выгоничский район, здоровье - общество
Брянская область, Москва, Происшествия, Выгоничский район, Здоровье - Общество
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники
Пострадавших при ЧП с мостом в Брянском области детей выписали из клиники Рошаля