Рейтинг@Mail.ru
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 25.06.2025 (обновлено: 18:41 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/deti-2025417069.html
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники - РИА Новости, 25.06.2025
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники
Пострадавшие при крушении моста в Брянской области дети выписаны из столичной клиники доктора Рошаля, чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:12:00+03:00
2025-06-25T18:41:00+03:00
брянская область
москва
происшествия
выгоничский район
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020691701_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_69eeb83acbb9fd5aca1d6e3f3ac06150.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пострадавшие при крушении моста в Брянской области дети выписаны из столичной клиники доктора Рошаля, чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Пострадавшие при крушении моста дети выписаны здоровыми. Маленькие Федя и Ярослав чувствуют себя замечательно. Вместе с папой сегодня их выписали из НИИ НДХиТ - клиника доктора Рошаля", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250625/bogomaz-2025245893.html
брянская область
москва
выгоничский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020691701_69:0:1029:720_1920x0_80_0_0_a7de6cddd60ad933f6d82ea86743db7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, москва, происшествия, выгоничский район, здоровье - общество
Брянская область, Москва, Происшествия, Выгоничский район, Здоровье - Общество
Детей, пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области, выписали из клиники

Пострадавших при ЧП с мостом в Брянском области детей выписали из клиники Рошаля

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМесто обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пострадавшие при крушении моста в Брянской области дети выписаны из столичной клиники доктора Рошаля, чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Пострадавшие при крушении моста дети выписаны здоровыми. Маленькие Федя и Ярослав чувствуют себя замечательно. Вместе с папой сегодня их выписали из НИИ НДХиТ - клиника доктора Рошаля", - говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Богомаз назвал сумму программы восстановления Брянской области
Вчера, 07:23
 
Брянская областьМоскваПроисшествияВыгоничский районЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала