https://ria.ru/20250625/dagestan-2025392998.html

При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов

При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов - РИА Новости, 25.06.2025

При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов

Более 5 миллионов рублей с записками от студентов обнаружили при обысках в кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:32:00+03:00

2025-06-25T17:32:00+03:00

2025-06-25T17:32:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Более 5 миллионов рублей с записками от студентов обнаружили при обысках в кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета, сообщили в пресс-службе МВД региона. В среду в ведомстве сообщили о задержании ректора и работников администрации вуза с поличным при получении взятки за содействие в поступлении в учебное заведение. На видео, опубликованном пресс-службой ведомства, видно, что задержания прошли в Дагестанском государственном аграрном университете. "Во время обысков в их служебных кабинетах обнаружено свыше 5000000 рублей с пояснительными записками от студентов о предназначении денег – для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240530/vzyatka-1949515783.html

республика дагестан

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происшествия, республика дагестан