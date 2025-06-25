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При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов - РИА Новости, 25.06.2025
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17:32 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025392998.html
При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов
При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов - РИА Новости, 25.06.2025
При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов
Более 5 миллионов рублей с записками от студентов обнаружили при обысках в кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:32:00+03:00
2025-06-25T17:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Более 5 миллионов рублей с записками от студентов обнаружили при обысках в кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета, сообщили в пресс-службе МВД региона. В среду в ведомстве сообщили о задержании ректора и работников администрации вуза с поличным при получении взятки за содействие в поступлении в учебное заведение. На видео, опубликованном пресс-службой ведомства, видно, что задержания прошли в Дагестанском государственном аграрном университете. "Во время обысков в их служебных кабинетах обнаружено свыше 5000000 рублей с пояснительными записками от студентов о предназначении денег – для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу", – говорится в сообщении.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
При обысках в дагестанском вузе нашли деньги с записками от студентов

В Дагестанском аграрном университете нашли 5 млн рублей с записками от студентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Более 5 миллионов рублей с записками от студентов обнаружили при обысках в кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета, сообщили в пресс-службе МВД региона.
В среду в ведомстве сообщили о задержании ректора и работников администрации вуза с поличным при получении взятки за содействие в поступлении в учебное заведение. На видео, опубликованном пресс-службой ведомства, видно, что задержания прошли в Дагестанском государственном аграрном университете.
"Во время обысков в их служебных кабинетах обнаружено свыше 5000000 рублей с пояснительными записками от студентов о предназначении денег – для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу", – говорится в сообщении.
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