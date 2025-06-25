https://ria.ru/20250625/dagestan-2025382703.html
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки - РИА Новости, 25.06.2025
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки
Ректора и работников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета задержали с поличным при получении взятки, сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:10:00+03:00
2025-06-25T17:10:00+03:00
2025-06-25T21:18:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. Ректора и работников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета задержали с поличным при получении взятки, сообщила пресс-служба регионального МВД."Выявлена крупная преступная схема в одном из ведущих вузов республики. Установлено, что ректор и работники администрации университета разработали систему получения и передачи взяток за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии", — говорится в релизе.В МВД уточнили, что задержанные пытались получить незаконное вознаграждение за содействие при поступлении в университет.Во время обысков в их служебных кабинетах силовики нашли более пяти миллионов рублей и пояснительные записки от студентов о предназначении денег — для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.Утром источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил о задержании госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова и близких к нему людей. Речь шла об уголовном деле о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".
https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки
Силовики задержали с поличным ректора Дагестанского аграрного университета
МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. Ректора и работников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета задержали с поличным при получении взятки, сообщила пресс-служба регионального МВД.
"Выявлена крупная преступная схема в одном из ведущих вузов республики. Установлено, что ректор и работники администрации университета разработали систему получения и передачи взяток за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии", — говорится в релизе.
В МВД уточнили, что задержанные пытались получить незаконное вознаграждение за содействие при поступлении в университет.
Во время обысков в их служебных кабинетах силовики нашли более пяти миллионов рублей и пояснительные записки от студентов о предназначении денег — для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.
Утром источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана
сообщил о задержании госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова и близких к нему людей. Речь шла об уголовном деле о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт
".