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Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки - РИА Новости, 25.06.2025
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17:10 25.06.2025 (обновлено: 21:18 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025382703.html
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки - РИА Новости, 25.06.2025
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки
Ректора и работников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета задержали с поличным при получении взятки, сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:10:00+03:00
2025-06-25T21:18:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. Ректора и работников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета задержали с поличным при получении взятки, сообщила пресс-служба регионального МВД."Выявлена крупная преступная схема в одном из ведущих вузов республики. Установлено, что ректор и работники администрации университета разработали систему получения и передачи взяток за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии", — говорится в релизе.В МВД уточнили, что задержанные пытались получить незаконное вознаграждение за содействие при поступлении в университет.Во время обысков в их служебных кабинетах силовики нашли более пяти миллионов рублей и пояснительные записки от студентов о предназначении денег — для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.Утром источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил о задержании госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова и близких к нему людей. Речь шла об уголовном деле о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".
https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html
республика дагестан
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Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Ректора Дагестанского аграрного университета задержали при получении взятки

Силовики задержали с поличным ректора Дагестанского аграрного университета

© КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА/TelegramРектор Дагестанского аграрного университета задержан за взятки при поступлении
Ректор Дагестанского аграрного университета задержан за взятки при поступлении - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА/Telegram
Ректор Дагестанского аграрного университета задержан за взятки при поступлении
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МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. Ректора и работников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета задержали с поличным при получении взятки, сообщила пресс-служба регионального МВД.
"Выявлена крупная преступная схема в одном из ведущих вузов республики. Установлено, что ректор и работники администрации университета разработали систему получения и передачи взяток за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии", — говорится в релизе.
В МВД уточнили, что задержанные пытались получить незаконное вознаграждение за содействие при поступлении в университет.
Во время обысков в их служебных кабинетах силовики нашли более пяти миллионов рублей и пояснительные записки от студентов о предназначении денег — для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.
Утром источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил о задержании госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова и близких к нему людей. Речь шла об уголовном деле о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана
Вчера, 11:18
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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