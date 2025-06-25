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Всечувашский Акатуй снова пройдет этим летом на ВДНХ - РИА Новости, 25.06.2025
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12:16 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/chuvashiya-2025299457.html
Всечувашский Акатуй снова пройдет этим летом на ВДНХ
Всечувашский Акатуй снова пройдет этим летом на ВДНХ - РИА Новости, 25.06.2025
Всечувашский Акатуй снова пройдет этим летом на ВДНХ
В Москве на ВДНХ 6 июля пройдет празднование Всечувашского Акатуя, оно начнется с шествия в национальных костюмах до главной сцены и массового хоровода вокруг... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:16:00+03:00
2025-06-25T12:16:00+03:00
общество
москва
самарское
московская область (подмосковье)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве на ВДНХ 6 июля пройдет празднование Всечувашского Акатуя, оно начнется с шествия в национальных костюмах до главной сцены и массового хоровода вокруг фонтана "Дружбы народов", сообщает пресс-служба правительства Чувашии. "В прошлом году наш национальный праздник прошел масштабно и эффектно. В 105-летний юбилей Чувашии нам нужно поднять планку еще выше и представить зрителям более насыщенную и яркую программу", — подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев, его слова приводит пресс-служба. Традиционно чуваши всей страны соберутся на заседание Федеральной национально-культурной автономии для обсуждения итогов и планов работы. Также бойцам в зону специальной военной операции отправится партия необходимого груза, который формировали в чувашской традиции "ниме". Сбор гостей начнется у главной арки ВДНХ 6 июля в 13.00. С 14.00 часов стартуют театрализованное представление "Акатуй" и концерт. На сцене выступят Августа Уляндина и вокальная группа "Ярды", театральные и концертные коллективы Чувашской государственной филармонии: вокальные ансамбли "Сеспель", "Бельканто", "Сявал". В 21-00 концертная программа завершится выступлением Алексея Московского. На спортивной площадке будут проходить состязания по чувашской национальной борьбе "Керешу". Ожидается участие 60 спортсменов из Самарской, Ульяновской, Московской областей, Республик Татарстан, Башкорстостан и Чувашии, а также Москвы. Из новшеств этого года: соревнования на ВДНХ станут для спортсменов этапом отбора на вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, которые пройдут в Чувашии осенью. На празднике мастера будут обучать гостей созданию хушпу, кукол, оберегов, изделий из лозы и бисера. В Доме российской кухни любителей национальной гастрономии ждет отдельная программа. Гости могут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению пирога хуплу с мясом и картофелем, супа какай-шурпе со свининой и бараниной, летнего десерта – сырного крема на песочном тесте с клубникой. Между ними посетителей ждет дегустация продукции чувашских производителей (колбасные изделия, копченая форель и сом, сыры, ягоды, пиво и квас). В день "Акатуя" по радио ВДНХ можно будет услышать информацию о Чувашии, программу мероприятия и музыку региона.
https://ria.ru/20250620/svo-2024388104.html
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москва
самарское
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общество, москва, самарское, московская область (подмосковье), олег николаев (политик)
Общество, Москва, Самарское, Московская область (Подмосковье), Олег Николаев (политик)
Всечувашский Акатуй снова пройдет этим летом на ВДНХ

Всечувашский Акатуй состоится 6 июля в Москве на ВДНХ

© Фото : пресс-служба администрации главы Чувашской РеспубликиВсечувашский Акатуй на ВДНХ
Всечувашский Акатуй на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации главы Чувашской Республики
Всечувашский Акатуй на ВДНХ
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве на ВДНХ 6 июля пройдет празднование Всечувашского Акатуя, оно начнется с шествия в национальных костюмах до главной сцены и массового хоровода вокруг фонтана "Дружбы народов", сообщает пресс-служба правительства Чувашии.
"В прошлом году наш национальный праздник прошел масштабно и эффектно. В 105-летний юбилей Чувашии нам нужно поднять планку еще выше и представить зрителям более насыщенную и яркую программу", — подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев, его слова приводит пресс-служба.
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Традиционно чуваши всей страны соберутся на заседание Федеральной национально-культурной автономии для обсуждения итогов и планов работы. Также бойцам в зону специальной военной операции отправится партия необходимого груза, который формировали в чувашской традиции "ниме".
Сбор гостей начнется у главной арки ВДНХ 6 июля в 13.00.
С 14.00 часов стартуют театрализованное представление "Акатуй" и концерт. На сцене выступят Августа Уляндина и вокальная группа "Ярды", театральные и концертные коллективы Чувашской государственной филармонии: вокальные ансамбли "Сеспель", "Бельканто", "Сявал". В 21-00 концертная программа завершится выступлением Алексея Московского.
На спортивной площадке будут проходить состязания по чувашской национальной борьбе "Керешу". Ожидается участие 60 спортсменов из Самарской, Ульяновской, Московской областей, Республик Татарстан, Башкорстостан и Чувашии, а также Москвы. Из новшеств этого года: соревнования на ВДНХ станут для спортсменов этапом отбора на вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, которые пройдут в Чувашии осенью.
На празднике мастера будут обучать гостей созданию хушпу, кукол, оберегов, изделий из лозы и бисера.
В Доме российской кухни любителей национальной гастрономии ждет отдельная программа. Гости могут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению пирога хуплу с мясом и картофелем, супа какай-шурпе со свининой и бараниной, летнего десерта – сырного крема на песочном тесте с клубникой. Между ними посетителей ждет дегустация продукции чувашских производителей (колбасные изделия, копченая форель и сом, сыры, ягоды, пиво и квас).
В день "Акатуя" по радио ВДНХ можно будет услышать информацию о Чувашии, программу мероприятия и музыку региона.
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ОбществоМоскваСамарскоеМосковская область (Подмосковье)Олег Николаев (политик)
 
 
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