https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html

ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА

ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА - РИА Новости, 25.06.2025

ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА

Расчеты беспилотников "Герань" поразили цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:44:00+03:00

2025-06-25T09:44:00+03:00

2025-06-25T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

краматорск

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025257704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cf5ebc1a931fc1758bdfb5adedf7473.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотников "Герань" поразили цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Минобороны опубликовало кадры поражения цеха по сборке БПЛА ВСУ на аэродроме Краматорск беспилотными летательными аппаратами "Герань", - говорится в сообщении ведомства. На видео - карта местности, подрыв с помощью дрона-камикадзе, возгорание, а также кадры объективного контроля, фиксирующего результаты поражения.

https://ria.ru/20250614/tsekha--2022793598.html

краматорск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Геранями" по цеху сборки украинских беспилотников Российские войска ударили "Геранями" по цеху сборки украинских беспилотников на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны России 2025-06-25T09:44 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краматорск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины