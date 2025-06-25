https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА - РИА Новости, 25.06.2025
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
Расчеты беспилотников "Герань" поразили цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:44:00+03:00
2025-06-25T09:44:00+03:00
2025-06-25T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025257704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cf5ebc1a931fc1758bdfb5adedf7473.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотников "Герань" поразили цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Минобороны опубликовало кадры поражения цеха по сборке БПЛА ВСУ на аэродроме Краматорск беспилотными летательными аппаратами "Герань", - говорится в сообщении ведомства. На видео - карта местности, подрыв с помощью дрона-камикадзе, возгорание, а также кадры объективного контроля, фиксирующего результаты поражения.
https://ria.ru/20250614/tsekha--2022793598.html
краматорск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025257704_336:0:1776:1080_1920x0_80_0_0_16f803d05be44f0c9a01b6f7e7b0d84d.jpg
Удар "Геранями" по цеху сборки украинских беспилотников
Российские войска ударили "Геранями" по цеху сборки украинских беспилотников на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны России
2025-06-25T09:44
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краматорск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки БПЛА ВСУ на аэродроме Краматорска