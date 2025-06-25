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ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:44 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА - РИА Новости, 25.06.2025
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
Расчеты беспилотников "Герань" поразили цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:44:00+03:00
2025-06-25T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотников "Герань" поразили цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Минобороны опубликовало кадры поражения цеха по сборке БПЛА ВСУ на аэродроме Краматорск беспилотными летательными аппаратами "Герань", - говорится в сообщении ведомства. На видео - карта местности, подрыв с помощью дрона-камикадзе, возгорание, а также кадры объективного контроля, фиксирующего результаты поражения.
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краматорск
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Удар "Геранями" по цеху сборки украинских беспилотников
Российские войска ударили "Геранями" по цеху сборки украинских беспилотников на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны России
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краматорск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА

ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки БПЛА ВСУ на аэродроме Краматорска

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотников "Герань" поразили цех по сборке украинских БПЛА на аэродроме Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Минобороны опубликовало кадры поражения цеха по сборке БПЛА ВСУ на аэродроме Краматорск беспилотными летательными аппаратами "Герань", - говорится в сообщении ведомства.
На видео - карта местности, подрыв с помощью дрона-камикадзе, возгорание, а также кадры объективного контроля, фиксирующего результаты поражения.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
ВС России поразили цеха производства украинских БПЛА
14 июня, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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