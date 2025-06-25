https://ria.ru/20250625/bpla-2025247142.html

ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников

ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025

ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:41:00+03:00

2025-06-25T07:41:00+03:00

2025-06-25T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

ростовская область

республика крым

юрий слюсарь

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 22.45 мск 24 июня до 05.40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили: Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА. При падении беспилотников загорелась крыша и оказалась разрушена стена стадиона "Форте Арена" в Таганроге, также разбиты окна в школе и двух многоэтажках. Кроме того, в Азове повреждена кровля склада и здание промпредприятия. Пострадавших нет.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250624/ataka-2025212452.html

https://ria.ru/20250625/snaypery-2025236346.html

черное море

ростовская область

республика крым

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черное море, ростовская область, республика крым, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)