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ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/bpla-2025247142.html
ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников
ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников
Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:41:00+03:00
2025-06-25T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
ростовская область
республика крым
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 22.45 мск 24 июня до 05.40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили: Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА. При падении беспилотников загорелась крыша и оказалась разрушена стена стадиона "Форте Арена" в Таганроге, также разбиты окна в школе и двух многоэтажках. Кроме того, в Азове повреждена кровля склада и здание промпредприятия. Пострадавших нет.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250624/ataka-2025212452.html
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черное море
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черное море, ростовская область, республика крым, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Ростовская область, Республика Крым, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

ПВО ночью перехватила 18 украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
«
"В течение прошедшей ночи с 22.45 мск 24 июня до 05.40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область
Вчера, 22:08
Бойцы сбили:
  • семь БПЛА – над Ростовской областью;
  • четыре — над Крымом;
  • по два беспилотника – над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря;
  • один – над территорией Брянской области.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА. При падении беспилотников загорелась крыша и оказалась разрушена стена стадиона "Форте Арена" в Таганроге, также разбиты окна в школе и двух многоэтажках. Кроме того, в Азове повреждена кровля склада и здание промпредприятия. Пострадавших нет.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Боец рассказал, как снайперы сбивают БПЛА на Запорожском направлении
03:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРостовская областьРеспублика КрымЮрий СлюсарьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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