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ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на передовой - РИА Новости, 25.06.2025
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08:50 25.06.2025 (обновлено: 10:28 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/boeviki-2025250978.html
ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на передовой
ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на передовой - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на передовой
Украинские войска на Запорожском направлении перестали использовать профессиональных снайперов, рассказал РИА Новости снайпер 42-й гвардейской дивизии... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:50:00+03:00
2025-06-25T10:28:00+03:00
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ТОКМАК, 25 июн — РИА Новости. Украинские войска на Запорожском направлении перестали использовать профессиональных снайперов, рассказал РИА Новости снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным Гусар. "Когда мы работали против снайперов, это был 2023 год, здесь были британцы, у нас была своеобразная дуэль. Они выслеживали нас, где наша группа работала, мы выслеживали их, пару раз мы даже сталкивались и работали друг против друга. Больше с тех времен мы не сталкивались", — сказал он. По словам собеседника агентства, высокоточных снайперов можно определить по характерным признакам, но сейчас присутствия таких профессионалов с украинской стороны незаметно."По некоторым, я не буду их называть, вещам можно определить, какого уровня, например, снайпер с противоположной стороны работает. В 2022-2023 году их было гораздо больше, сейчас таких профессиональных, грубо говоря, дальнобойных снайперов за последние полгода я уже не встречал, по крайней мере на этом направлении", — добавил Гусар.Он рассказал также, что сейчас перед пехотными снайперами стоят две задачи: прикрытие штурмовых групп и работа ночью по беспилотникам. Сбивать "Бабу-ягу", FPV-дроны, "мавики" можно из штатной винтовки СВД.
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022158869.html
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Гусар об отсутствии профессиональных снайперов на Запорожском направлении
ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным Гусар
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на передовой

Гусар: ВСУ перестали использовать профессиональных снайперов на передовой

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ТОКМАК, 25 июн — РИА Новости. Украинские войска на Запорожском направлении перестали использовать профессиональных снайперов, рассказал РИА Новости снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным Гусар.
«
"Когда мы работали против снайперов, это был 2023 год, здесь были британцы, у нас была своеобразная дуэль. Они выслеживали нас, где наша группа работала, мы выслеживали их, пару раз мы даже сталкивались и работали друг против друга. Больше с тех времен мы не сталкивались", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, высокоточных снайперов можно определить по характерным признакам, но сейчас присутствия таких профессионалов с украинской стороны незаметно.
"По некоторым, я не буду их называть, вещам можно определить, какого уровня, например, снайпер с противоположной стороны работает. В 2022-2023 году их было гораздо больше, сейчас таких профессиональных, грубо говоря, дальнобойных снайперов за последние полгода я уже не встречал, по крайней мере на этом направлении", — добавил Гусар.
Он рассказал также, что сейчас перед пехотными снайперами стоят две задачи: прикрытие штурмовых групп и работа ночью по беспилотникам. Сбивать "Бабу-ягу", FPV-дроны, "мавики" можно из штатной винтовки СВД.
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