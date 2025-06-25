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ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
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12:44 25.06.2025 (обновлено: 12:51 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/blok-2025307779.html
ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев
ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев
Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкурировать с НАТО, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:44:00+03:00
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евросоюз
нато
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкурировать с НАТО, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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евросоюз, нато, россия, дмитрий медведев, в мире
Евросоюз, НАТО, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев

Медведев: ЕС медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкурировать с НАТО, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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ЕвросоюзНАТОРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
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