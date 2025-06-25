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ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев

ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025

ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев

Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкурировать с НАТО, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:44:00+03:00

2025-06-25T12:44:00+03:00

2025-06-25T12:51:00+03:00

евросоюз

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в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкурировать с НАТО, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

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евросоюз, нато, россия, дмитрий медведев, в мире