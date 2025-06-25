https://ria.ru/20250625/bloger-2025466923.html

Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей

Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей - РИА Новости, 25.06.2025

Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей

Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в РФ завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:26:00+03:00

2025-06-25T23:26:00+03:00

2025-06-25T23:26:00+03:00

происшествия

россия

варшава

москва

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в РФ завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Кириллов, по предварительным данным, находится за границей", - сказал собеседник агентства. В марте блогер опубликовал фото в соцсети Instagram* с геотегом из Варшавы, а в феврале - из Куршавеля. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250624/fedyakina-2025158999.html

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происшествия, россия, варшава, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)