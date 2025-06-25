https://ria.ru/20250625/bloger-2025466923.html
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей - РИА Новости, 25.06.2025
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей
Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в РФ завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:26:00+03:00
2025-06-25T23:26:00+03:00
2025-06-25T23:26:00+03:00
происшествия
россия
варшава
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154937/20/1549372087_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_34c244828b78df54637a8327ec4b1976.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в РФ завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Кириллов, по предварительным данным, находится за границей", - сказал собеседник агентства. В марте блогер опубликовал фото в соцсети Instagram* с геотегом из Варшавы, а в феврале - из Куршавеля. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250624/fedyakina-2025158999.html
россия
варшава
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154937/20/1549372087_108:0:2000:1419_1920x0_80_0_0_138113a634d2ad7b638d51f11142dd98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, варшава, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Варшава, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей
Блогер Лесли, на которого завели дело за пикап-тренинги, находится за границей