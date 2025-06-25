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Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей - РИА Новости, 25.06.2025
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23:26 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/bloger-2025466923.html
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей - РИА Новости, 25.06.2025
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей
Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в РФ завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей, сообщили РИА... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:26:00+03:00
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происшествия
россия
варшава
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в РФ завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Кириллов, по предварительным данным, находится за границей", - сказал собеседник агентства. В марте блогер опубликовал фото в соцсети Instagram* с геотегом из Варшавы, а в феврале - из Куршавеля. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, россия, варшава, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Варшава, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Лесли, на которого завели дело, находится за границей

Блогер Лесли, на которого завели дело за пикап-тренинги, находится за границей

© AP Photo / Sakchai LalitАлександр Кириллов (Алекс Лесли)
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Александр Кириллов (Алекс Лесли). Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в РФ завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Кириллов, по предварительным данным, находится за границей", - сказал собеседник агентства.
В марте блогер опубликовал фото в соцсети Instagram* с геотегом из Варшавы, а в феврале - из Куршавеля.
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияРоссияВаршаваМоскваАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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