https://ria.ru/20250625/biznes-2025259478.html

Микрозаймов на 150 млн рублей выдали через МСП.РФ с поручительством РГО

Микрозаймов на 150 млн рублей выдали через МСП.РФ с поручительством РГО - РИА Новости, 25.06.2025

Микрозаймов на 150 млн рублей выдали через МСП.РФ с поручительством РГО

Предприниматели из 16 российских регионов получили свыше 150 миллионов рублей в качестве льготных микрозаймов с поручительством региональных гарантийных... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:00:00+03:00

2025-06-25T11:00:00+03:00

2025-06-25T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Предприниматели из 16 российских регионов получили свыше 150 миллионов рублей в качестве льготных микрозаймов с поручительством региональных гарантийных организаций (РГО), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Благодаря включению РГО в единую цифровую среду МСП.РФ бизнес может в онлайн-режиме привлекать государственное микрофинансирование по низкой ставке с объемом поручительства организаций до 70% от суммы микрокредита."Включение региональных гарантийных организаций в цифровую среду МСП.РФ позволило сделать государственную микрофинансовую поддержку еще более доступной для предпринимателей. При отсутствии или недостаточности обеспечения бизнес может получить поручительство в РГО дистанционно, оформив заявку в личном кабинете на платформе. Новый сервис расширяет круг получателей поддержки – те предприниматели, которым ранее отказывали в микрокредитовании из-за отсутствия необходимого обеспечения, теперь получили доступ к необходимому финансированию", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Всего с момента запуска сервиса "Подбор и получение микрофинансирования" в конце 2023 года предприниматели получили микрозаймы на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Почти две трети – 65% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 30% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (25% и 24% от общего объема микрозаймов, соответственно), а также производства (19%).

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экономика, россия, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости