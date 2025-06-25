https://ria.ru/20250625/bilayn-2025094304.html

Центральный университет и Билайн откроют программу продуктового менеджмента

Центральный университет и Билайн откроют программу продуктового менеджмента - РИА Новости, 25.06.2025

Центральный университет и Билайн откроют программу продуктового менеджмента

Программа "Продуктовый менеджмент с "Билайном" запускается на базе магистратуры Центрального университета, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:00:00+03:00

2025-06-25T10:00:00+03:00

2025-06-25T10:00:00+03:00

билайн

т-банк (ао «тинькофф банк»)

центральный университет (цу)

общество

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МОСКВА, 25 июня - РИА Новости. Программа "Продуктовый менеджмент с "Билайном" запускается на базе магистратуры Центрального университета, сообщает пресс-служба вуза.Цель программы, построенной на базе магистратуры университета по продуктовому менеджменту и дополненной курсами и проектной практикой от "Билайна", — подготовить специалистов, способных создавать новые продукты и запускать эффективные решения для пользователей.Курсы охватывают направления аналитики цифровых продуктов, дизайна клиентского опыта, запуска и развития продуктов на основе больших данных, монетизации сервисов, а также внедрения технологий социального и транзакционного антифрода. Магистранты с первого семестра будут работать над реальными бизнес-задачами "Билайна". Программа предусматривает оплачиваемую стажировку и возможность перехода в штат компании еще до завершения обучения в вузе.Всего на магистратуру будет зачислено 10 студентов. Кандидаты проходят стандартный общий отбор в магистратуру Центрального университета и дополнительное собеседование с сотрудниками "Билайна". Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, получат грант в размере от 25% до 75% от стоимости обучения.Отбор в программу стартовал 20 июня и будет длиться до 26 августа 2025 года."Благодаря запуску программы с партнером Центрального университета - "Билайном" студенты не просто осваивают инструменты продуктового менеджмента, а сразу в процессе обучения применяют их в работе над реальными задачами конкретной компании. Центральный университет — практикоориентированный вуз, мыверим в эффективность такого подхода и рассматриваем его как стратегический инструмент. Практика в компании, включая возможность трудоустройства в штат, не только помогает студентам профессионально развиваться уже в процессе учебы в магистратуре, но и отвечает на запрос индустрии, формируя кадровую основу для устойчивого технологического развития страны", - приводится в сообщении комментарий ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.Генеральный директор "Билайн" Сергей Анохин дополнил, что в условиях цифровой трансформации важно не просто запускать сервисы, а создавать продукты, которые действительно нужны и нравятся людям и становятся частью их повседневной жизни. "Сегодня мы реализуем стратегию устойчивого роста, в которой каждый сервис — это полноценный продукт с рыночной ценностью. Нам нужны те, кто готов не просто управлять, а по-настоящему владеть продуктом: ставить амбициозные цели, учиться у клиентов, проверять гипотезы и принимать решения на основе данных", - сказал Анохин.

https://ria.ru/20250623/bilayn-2024862481.html

https://ria.ru/20250623/bilayn-2024847431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, т-банк (ао «тинькофф банк»), центральный университет (цу), общество