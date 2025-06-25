https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025448868.html

Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников

Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025

Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников

Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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брянская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ульяновской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области и по два БПЛА - над территориями Курской и Саратовской областей", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

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Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, воронежская область, ульяновская область