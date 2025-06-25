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Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников
Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:18:00+03:00
2025-06-25T20:18:00+03:00
2025-06-25T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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украина
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ульяновской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области и по два БПЛА - над территориями Курской и Саратовской областей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, воронежская область, ульяновская область
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Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников
МО: ПВО за 3 часа перехватила и уничтожила над российскими регионами 18 БПЛА ВСУ