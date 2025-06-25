Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 25.06.2025 (обновлено: 20:24 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025448868.html
Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников
Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:18:00+03:00
2025-06-25T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.&quot;В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ульяновской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области и по два БПЛА - над территориями Курской и Саратовской областей&quot;, - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
брянская область
воронежская область
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, воронежская область, ульяновская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Воронежская область, Ульяновская область
Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников

МО: ПВО за 3 часа перехватила и уничтожила над российскими регионами 18 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
«

"В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Ульяновской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области и по два БПЛА - над территориями Курской и Саратовской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьБрянская областьВоронежская областьУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала