https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025352857.html

Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ

Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 25.06.2025

Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью и по два - над Курской и Самарской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:21:00+03:00

2025-06-25T15:21:00+03:00

2025-06-25T15:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

самарское

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью и по два - над Курской и Самарской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого июня 2025 года в период с 13.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Воронежской области и по два БПЛА – над территориями Курской и Самарской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

самарское

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, воронежская область, самарское, министерство обороны рф (минобороны рф)