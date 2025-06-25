https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025352857.html
Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ
Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 25.06.2025
Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью и по два - над Курской и Самарской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:21:00+03:00
2025-06-25T15:21:00+03:00
2025-06-25T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
самарское
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью и по два - над Курской и Самарской, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого июня 2025 года в период с 13.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Воронежской области и по два БПЛА – над территориями Курской и Самарской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, самарское, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Самарское, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов ВСУ
МО: ПВО сбила 8 украинских дронов над Воронежской, Курской и Самарской областями