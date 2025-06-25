https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025245479.html

ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025

ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:17:00+03:00

2025-06-25T07:17:00+03:00

2025-06-25T09:19:00+03:00

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черное море

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны."С 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили: В ночь на среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА. При падении одного из них загорелась крыша и оказалась разрушена стена стадиона "Форте Арена" в Таганроге. В Азове повреждены кровля склада и здание промпредприятия. Никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черное море

ростовская область

краснодарский край

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россия, безопасность, черное море, ростовская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, республика крым, юрий слюсарь