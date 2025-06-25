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ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:17:00+03:00
2025-06-25T07:17:00+03:00
2025-06-25T09:19:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны."С 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили: В ночь на среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА. При падении одного из них загорелась крыша и оказалась разрушена стена стадиона "Форте Арена" в Таганроге. В Азове повреждены кровля склада и здание промпредприятия. Никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html
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россия, безопасность, черное море, ростовская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, республика крым, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Ростовская область, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Юрий Слюсарь
ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников
МО РФ: ПВО ночью уничтожила 18 дронов ВСУ