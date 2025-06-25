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ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 25.06.2025 (обновлено: 09:19 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025245479.html
ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:17:00+03:00
2025-06-25T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
ростовская область
краснодарский край
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны."С 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские военные сбили: В ночь на среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА. При падении одного из них загорелась крыша и оказалась разрушена стена стадиона "Форте Арена" в Таганроге. В Азове повреждены кровля склада и здание промпредприятия. Никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
ростовская область
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россия, безопасность, черное море, ростовская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, республика крым, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Ростовская область, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Юрий Слюсарь
ПВО ночью уничтожила 18 украинских беспилотников

МО РФ: ПВО ночью уничтожила 18 дронов ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота российских сил ПВО
Работа российских сил ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа российских сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"С 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
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"Режим в агонии". К чему готовятся в тылу Украины
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Российские военные сбили:
В ночь на среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА. При падении одного из них загорелась крыша и оказалась разрушена стена стадиона "Форте Арена" в Таганроге. В Азове повреждены кровля склада и здание промпредприятия. Никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореРостовская областьКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымЮрий Слюсарь
 
 
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