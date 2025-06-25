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После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля - РИА Новости, 25.06.2025
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля
Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, один БПЛА упал на стадион "Форт Арена" в Таганроге, загорелась кровля, разрушена стена, сообщил врио... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:29:00+03:00
2025-06-25T00:29:00+03:00
2025-06-25T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
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юрий слюсарь
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, один БПЛА упал на стадион "Форт Арена" в Таганроге, загорелась кровля, разрушена стена, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. На данный момент БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле", — написал он.Как уточнил Слюсарь, кровля стадиона в Таганроге загорелась на площади в 30 квадратных метров. Кроме того, в Азове из-за падения обломков БПЛА пострадала кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.В обоих случаях обошлось без пострадавших, на место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях на земле уточняется.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Как сообщили в Минобороны, вечером 24 июня над семью российскими регионами уничтожили 22 украинских БПЛА.
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ростовская область, таганрог, юрий слюсарь , азов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Юрий Слюсарь , Азов, Происшествия
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля
Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку БПЛА, поврежден стадион в Таганроге