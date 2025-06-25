Рейтинг@Mail.ru
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 25.06.2025 (обновлено: 01:09 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025227538.html
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля - РИА Новости, 25.06.2025
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля
Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, один БПЛА упал на стадион "Форт Арена" в Таганроге, загорелась кровля, разрушена стена, сообщил врио... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:29:00+03:00
2025-06-25T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
юрий слюсарь
азов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, один БПЛА упал на стадион "Форт Арена" в Таганроге, загорелась кровля, разрушена стена, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. На данный момент БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле", — написал он.Как уточнил Слюсарь, кровля стадиона в Таганроге загорелась на площади в 30 квадратных метров. Кроме того, в Азове из-за падения обломков БПЛА пострадала кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.В обоих случаях обошлось без пострадавших, на место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях на земле уточняется.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Как сообщили в Минобороны, вечером 24 июня над семью российскими регионами уничтожили 22 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250624/bespilotniki-2025213030.html
ростовская область
таганрог
азов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, таганрог, юрий слюсарь , азов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Юрий Слюсарь , Азов, Происшествия
После падения БПЛА на крышу "Форте Арены" в Таганроге загорелась кровля

Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку БПЛА, поврежден стадион в Таганроге

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, один БПЛА упал на стадион "Форт Арена" в Таганроге, загорелась кровля, разрушена стена, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«
"Военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область. На данный момент БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле", — написал он.
Как уточнил Слюсарь, кровля стадиона в Таганроге загорелась на площади в 30 квадратных метров. Кроме того, в Азове из-за падения обломков БПЛА пострадала кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.
В обоих случаях обошлось без пострадавших, на место выехали специалисты дежурных служб, возгорания оперативно ликвидированы. Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях на земле уточняется.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Как сообщили в Минобороны, вечером 24 июня над семью российскими регионами уничтожили 22 украинских БПЛА.
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Татарстане уничтожили четыре украинских беспилотника
Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьТаганрогЮрий СлюсарьАзовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала