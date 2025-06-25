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Белоусов оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 25.06.2025
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15:07 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/belousov-2025348758.html
Белоусов оценил отношения России и Китая
Белоусов оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 25.06.2025
Белоусов оценил отношения России и Китая
Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, сохраняют восходящую динамику развития, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:07:00+03:00
2025-06-25T15:07:00+03:00
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китай
циндао
андрей белоусов
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ЦИНДАО, 25 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, сохраняют восходящую динамику развития, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ключевую роль в укреплении наших стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых договоренностей", - сказал Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Циндао в среду. Министр обороны РФ отметил, что российская сторона рассчитывает "на тесное, плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами, в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества". Он выразил уверенность, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнёрства в оборонной сфере". Белоусов подчеркнул также, что в этом году РФ и КНР отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Он поблагодарил коллегу за участие парадного расчёта китайских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии. В свою очередь Дун Цзюнь сказал, что в ходе встречи "состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес".
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россия, китай, циндао, андрей белоусов, дун цзюнь
Россия, Китай, Циндао, Андрей Белоусов, Дун Цзюнь
Белоусов оценил отношения России и Китая

Белоусов: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЦИНДАО, 25 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, сохраняют восходящую динамику развития, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ключевую роль в укреплении наших стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых договоренностей", - сказал Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Циндао в среду.
Министр обороны РФ отметил, что российская сторона рассчитывает "на тесное, плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами, в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества". Он выразил уверенность, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнёрства в оборонной сфере".
Белоусов подчеркнул также, что в этом году РФ и КНР отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Он поблагодарил коллегу за участие парадного расчёта китайских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии. В свою очередь Дун Цзюнь сказал, что в ходе встречи "состоится обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес".
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