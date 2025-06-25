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Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС - РИА Новости, 25.06.2025
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09:38 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/belousov-2025256650.html
Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС - РИА Новости, 25.06.2025
Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:38:00+03:00
2025-06-25T09:38:00+03:00
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ЦИНДАО (Китай), 25 июн – РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает министерство обороны РФ. "В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации", - сообщило Минобороны. По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран ШОС, генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. "Также на полях совещания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС", - информирует Минобороны России.
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россия, циндао, китай, андрей белоусов, шос, в мире
Россия, Циндао, Китай, Андрей Белоусов, ШОС, В мире
Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

Минобороны: Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов . Архивное фото
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ЦИНДАО (Китай), 25 июн – РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает министерство обороны РФ.
"В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации", - сообщило Минобороны.
По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран ШОС, генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС.
"Также на полях совещания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС", - информирует Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР
19 июня, 13:12
 
РоссияЦиндаоКитайАндрей БелоусовШОСВ мире
 
 
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