https://ria.ru/20250625/belousov-2025256650.html

Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС - РИА Новости, 25.06.2025

Белоусов примет участие в совещании министров обороны стран ШОС

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:38:00+03:00

2025-06-25T09:38:00+03:00

2025-06-25T09:38:00+03:00

россия

циндао

китай

андрей белоусов

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_b1aadc26012bfae36e5aec4d2d90db37.jpg

ЦИНДАО (Китай), 25 июн – РИА Новости. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает министерство обороны РФ. "В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации", - сообщило Минобороны. По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран ШОС, генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. "Также на полях совещания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-членов ШОС", - информирует Минобороны России.

https://ria.ru/20250619/ushakov-2023880211.html

россия

циндао

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, циндао, китай, андрей белоусов, шос, в мире