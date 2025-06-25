Президент Кубы предложил Белоруссии совместно производить лекарства
Президент Кубы Бермудес предложил Белоруссии совместно производить лекарства
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес предложил Белоруссии проводить клинические исследования лекарств и производить новые препараты совместно с кубинскими специалистами.
"Если мы объединимся и будем сообща проводить клинические исследования, мы сможем больше продвинуться вперед в части регуляторики. И мы достигнем больших результатов в совместной работе. Это как раз один из вопросов, который нужно дальше прорабатывать", - сказал Диас-Канель на встрече с представителями фармацевтической отрасли Белоруссии в ходе своего официального визита в республику, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
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Президент Кубы отметил, что в нынешнем мире регуляторные агентства, особенно на Западе, находятся под давлением транснациональных компаний, которые не заинтересованы в эффективных препаратах. По его словам, эти компании придерживаются иного подхода, преследуют коммерческую выгоду и, когда появляется новый препарат, который помогает в лечении какого-то заболевания, его блокируют.
Кубинский лидер заявил, что Белоруссия и Куба могут создать совместный блок по производству лекарственных препаратов, совместным исследованиям, ориентируясь на Евразийский экономический союз, Европу и регион Латинской Америки и Карибского бассейна. Он выразил уверенность, что совместная работа в этом направлении будет иметь результат, ведь у обеих стран хорошо развитая система здравоохранения.
Министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев отметил, что белорусская сторона разделяет взгляды кубинской делегации и готова к реализации ее идей.
"Мы сохранили бесплатную медицинскую помощь для нашего населения. Сегодня… она является современной. Мы оказываем качественную и доступную медпомощь населению нашей страны. Такая же система здравоохранения на Кубе. У нас много общего. Мы готовы идти плечом к плечу в плане лекарственного обеспечения и другим направлениям. Убежден в положительных результатах", - сказал он в ходе встречи.