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Белоруссия видит в ОБСЕ особый панъевропейский форум, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 25.06.2025
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22:13 25.06.2025 (обновлено: 22:14 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/belorussija-2025461280.html
Белоруссия видит в ОБСЕ особый панъевропейский форум, заявил замглавы МИД
Белоруссия видит в ОБСЕ особый панъевропейский форум, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 25.06.2025
Белоруссия видит в ОБСЕ особый панъевропейский форум, заявил замглавы МИД
Белоруссия по-прежнему видит в ОБСЕ уникальный панъевропейский форум с потенциалом стать инструментом евразийской безопасности, несмотря на кризис организации,... РИА Новости, 25.06.2025
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2025-06-25T22:14:00+03:00
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обсе
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия по-прежнему видит в ОБСЕ уникальный панъевропейский форум с потенциалом стать инструментом евразийской безопасности, несмотря на кризис организации, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета. "Несмотря на кризис, ОБСЕ остается уникальным панъевропейским форумом с потенциалом стать инструментом евразийской безопасности, но для этого нужно прекратить использовать организацию в интересах отдельных стран и вернуться к объединительной повестке. 50 лет назад ОБСЕ создавалась для сотрудничества, а не для конфронтации. Это не департамент МИД Германии, Франции, Польши или США, а международная организация", - сказал Секрета, чей комментарий приводит пресс-служба министерства. Дипломат напомнил, что на Минской конференции по евразийской безопасности Белоруссия предложила работать над Евразийской хартией многообразия и многополярности. "Этот документ может стать основой для новой архитектуры безопасности и справедливого мироустройства. Сегодня в Вене (на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности – ред.) нас слушали и, кажется, услышали. Как говорится, вода камень точит. Мы верим, что наши усилия дадут результат. Даже неторопливая дипломатия всегда лучше молниеносной войны", - подчеркнул Секрета. Замминистра отметил, что проблема ОБСЕ заключается в том, что стороны не слышат друг друга. "Это опасная тенденция, которая и порождает разговоры о кризисе ОБСЕ, но уйти, хлопнув дверью, не выход. В Европе и без того есть силы, возводящие барьеры и стены, а это опасно. История уже показала, к чему это приводит. Для Белоруссии ОБСЕ остается важным форумом, где мы можем общаться, в том числе в кулуарах, и доносить свою позицию. Даже если кто-то критикует нас с трибуны, за чашкой кофе можно обменяться мыслями. Такой диалог лучше, чем смотреть друг на друга через прицел", - добавил Секрета. Дипломат уточнил, что на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности белорусская делегация говорила о провале попыток создать формулу безопасности для всех в Европе. "Архитектура безопасности, выстраиваемая десятилетиями, разрушена. Принцип равной и неделимой безопасности отброшен из-за навязывания НАТО-центричной модели, где безопасность одних достигается за счет других. История учит, что прогресс возможен только через сотрудничество, компромиссы и диалог. Минск к этому готов и ожидает того же от других", - указал Секрета. По словам заместителя министра, площадок для открытого, уважительного обсуждения судеб мира почти не осталось: большинство форматов стали конфронтационными. "Даже политологи превратились в военных экспертов, а специалистов по мирному урегулированию почти нет. События на Ближнем Востоке и на Украине показывают, как важен честный разговор о предотвращении конфликтов и их разрешении. Конфликты затрагивают все страны независимо от их удаленности. Заградительные сооружения на границах с западными соседями бессмысленны. "Железный занавес" не решает проблем. Еще хуже - выход некоторых стран из Конвенции о запрете противопехотных мин, что противоречит их же прежним призывам к разоружению", - заключил Секрета. Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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белоруссия, сша, иран, дональд трамп, обсе, мид германии, нато, в мире
Белоруссия, США, Иран, Дональд Трамп, ОБСЕ, МИД Германии, НАТО, В мире
Белоруссия видит в ОБСЕ особый панъевропейский форум, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Секрета: Белоруссия видит в ОБСЕ уникальный панъевропейский форум

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия по-прежнему видит в ОБСЕ уникальный панъевропейский форум с потенциалом стать инструментом евразийской безопасности, несмотря на кризис организации, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета.
"Несмотря на кризис, ОБСЕ остается уникальным панъевропейским форумом с потенциалом стать инструментом евразийской безопасности, но для этого нужно прекратить использовать организацию в интересах отдельных стран и вернуться к объединительной повестке. 50 лет назад ОБСЕ создавалась для сотрудничества, а не для конфронтации. Это не департамент МИД Германии, Франции, Польши или США, а международная организация", - сказал Секрета, чей комментарий приводит пресс-служба министерства.
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Дипломат напомнил, что на Минской конференции по евразийской безопасности Белоруссия предложила работать над Евразийской хартией многообразия и многополярности.
"Этот документ может стать основой для новой архитектуры безопасности и справедливого мироустройства. Сегодня в Вене (на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности – ред.) нас слушали и, кажется, услышали. Как говорится, вода камень точит. Мы верим, что наши усилия дадут результат. Даже неторопливая дипломатия всегда лучше молниеносной войны", - подчеркнул Секрета.
Замминистра отметил, что проблема ОБСЕ заключается в том, что стороны не слышат друг друга.
"Это опасная тенденция, которая и порождает разговоры о кризисе ОБСЕ, но уйти, хлопнув дверью, не выход. В Европе и без того есть силы, возводящие барьеры и стены, а это опасно. История уже показала, к чему это приводит. Для Белоруссии ОБСЕ остается важным форумом, где мы можем общаться, в том числе в кулуарах, и доносить свою позицию. Даже если кто-то критикует нас с трибуны, за чашкой кофе можно обменяться мыслями. Такой диалог лучше, чем смотреть друг на друга через прицел", - добавил Секрета.
Дипломат уточнил, что на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности белорусская делегация говорила о провале попыток создать формулу безопасности для всех в Европе.
"Архитектура безопасности, выстраиваемая десятилетиями, разрушена. Принцип равной и неделимой безопасности отброшен из-за навязывания НАТО-центричной модели, где безопасность одних достигается за счет других. История учит, что прогресс возможен только через сотрудничество, компромиссы и диалог. Минск к этому готов и ожидает того же от других", - указал Секрета.
По словам заместителя министра, площадок для открытого, уважительного обсуждения судеб мира почти не осталось: большинство форматов стали конфронтационными.
"Даже политологи превратились в военных экспертов, а специалистов по мирному урегулированию почти нет. События на Ближнем Востоке и на Украине показывают, как важен честный разговор о предотвращении конфликтов и их разрешении. Конфликты затрагивают все страны независимо от их удаленности. Заградительные сооружения на границах с западными соседями бессмысленны. "Железный занавес" не решает проблем. Еще хуже - выход некоторых стран из Конвенции о запрете противопехотных мин, что противоречит их же прежним призывам к разоружению", - заключил Секрета.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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