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Белоруссия никогда не несла угрозы соседям, заявил замглавы МИД республики - РИА Новости, 25.06.2025
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22:06 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/belorussija-2025460525.html
Белоруссия никогда не несла угрозы соседям, заявил замглавы МИД республики
Белоруссия никогда не несла угрозы соседям, заявил замглавы МИД республики - РИА Новости, 25.06.2025
Белоруссия никогда не несла угрозы соседям, заявил замглавы МИД республики
Белоруссия никогда не несла угрозы своим соседям и текущая военно-политическая ситуация в регионе вынуждает ее предпринимать меры по укреплению собственной... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:06:00+03:00
2025-06-25T22:06:00+03:00
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия никогда не несла угрозы своим соседям и текущая военно-политическая ситуация в регионе вынуждает ее предпринимать меры по укреплению собственной безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета. "Беларусь никогда не несла угрозу никому из своих соседей. Однако беспрецедентные односторонние принудительные меры стран Запада в политической и экономической сферах в последние годы, под какими бы внешне благовидными предлогами они не вводились, необоснованное наращивание военного потенциала и активизация военных учений у наших границ – все это заставляет нас быть прагматиками в оценке этих вызовов и угроз", - заявил замминистра в Вене на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст выступления РИА Новости предоставила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Мы последовательно и прозрачно для международного сообщества предпринимаем вынужденные ответные меры по укреплению собственной безопасности. Причем делаем это в строгом соответствии с нормами международного права", - сказал Секрета. В этом ряду он назвал "и приостановление Белоруссией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в ответ на аналогичные действия государств-членов НАТО, и размещение на своей территории российского тактического ядерного оружия и гиперзвуковых ракетных систем, и развитие военного сотрудничества с партнерами, в первую очередь с Российской Федерацией, что предполагает проведение совместных мероприятий". Одно из таких мероприятий - плановое совместное учение Белоруссии и России "Запад-2025" в сентябре 2025 года. "В целях снижения военно-политической напряженности в регионе замысел учения "Запад-2025" был изменен - численность участвующих в нем военнослужащих будет значительно снижена, а основные маневры будут перенесены вглубь территории Беларуси. Нас об этом никто не просил, но мы сознательно пошли на этот шаг, демонстрируя свою открытость и готовность к диалогу", - подчеркнул дипломат. Он также напомнил, что Белоруссия открыта для инспекционной деятельности по Венскому документу. "Любое государство-участник сможет удостовериться, что учение "Запад-2025" носит сугубо оборонительный характер. Рассматриваем также приглашение наблюдателей. В свою очередь, Минск рассчитывает на аналогичный прозрачный и конструктивный подход со стороны других государств-участников", - сказал Секрета. Он отметил, что Минск ориентируется на взаимоуважительный диалог и на логику добрососедства, предполагающую, что общие для соседей вызовы необходимо решать совместно и в духе доброй воли. "Достаточно было лишь возобновить диалог между заинтересованными ведомствами. Но Польша и страны Балтии отказываются, выдвигают различные условия главным образом из правозащитной повестки. А возводимые нашими западными соседями заградительные сооружения на общей границе абсолютно бессмысленны. И тем более не решить эти проблемы недальновидным и негуманным решением о выходе из конвенции о запрещении противопехотных мин", - добавил замминистра.
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белоруссия, минск, вена, обсе, нато, в мире
Белоруссия, Минск, Вена, ОБСЕ, НАТО, В мире
Белоруссия никогда не несла угрозы соседям, заявил замглавы МИД республики

Замглавы МИД Секрета: Белоруссия предпринимает меры по укреплению безопасности

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Панорамный вид на Минск. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия никогда не несла угрозы своим соседям и текущая военно-политическая ситуация в регионе вынуждает ее предпринимать меры по укреплению собственной безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета.
"Беларусь никогда не несла угрозу никому из своих соседей. Однако беспрецедентные односторонние принудительные меры стран Запада в политической и экономической сферах в последние годы, под какими бы внешне благовидными предлогами они не вводились, необоснованное наращивание военного потенциала и активизация военных учений у наших границ – все это заставляет нас быть прагматиками в оценке этих вызовов и угроз", - заявил замминистра в Вене на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст выступления РИА Новости предоставила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
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"Мы последовательно и прозрачно для международного сообщества предпринимаем вынужденные ответные меры по укреплению собственной безопасности. Причем делаем это в строгом соответствии с нормами международного права", - сказал Секрета.
В этом ряду он назвал "и приостановление Белоруссией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в ответ на аналогичные действия государств-членов НАТО, и размещение на своей территории российского тактического ядерного оружия и гиперзвуковых ракетных систем, и развитие военного сотрудничества с партнерами, в первую очередь с Российской Федерацией, что предполагает проведение совместных мероприятий". Одно из таких мероприятий - плановое совместное учение Белоруссии и России "Запад-2025" в сентябре 2025 года.
"В целях снижения военно-политической напряженности в регионе замысел учения "Запад-2025" был изменен - численность участвующих в нем военнослужащих будет значительно снижена, а основные маневры будут перенесены вглубь территории Беларуси. Нас об этом никто не просил, но мы сознательно пошли на этот шаг, демонстрируя свою открытость и готовность к диалогу", - подчеркнул дипломат.
Он также напомнил, что Белоруссия открыта для инспекционной деятельности по Венскому документу. "Любое государство-участник сможет удостовериться, что учение "Запад-2025" носит сугубо оборонительный характер. Рассматриваем также приглашение наблюдателей. В свою очередь, Минск рассчитывает на аналогичный прозрачный и конструктивный подход со стороны других государств-участников", - сказал Секрета.
Он отметил, что Минск ориентируется на взаимоуважительный диалог и на логику добрососедства, предполагающую, что общие для соседей вызовы необходимо решать совместно и в духе доброй воли. "Достаточно было лишь возобновить диалог между заинтересованными ведомствами. Но Польша и страны Балтии отказываются, выдвигают различные условия главным образом из правозащитной повестки. А возводимые нашими западными соседями заградительные сооружения на общей границе абсолютно бессмысленны. И тем более не решить эти проблемы недальновидным и негуманным решением о выходе из конвенции о запрещении противопехотных мин", - добавил замминистра.
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