https://ria.ru/20250625/bagreeva-2025201261.html

Вложения в покупку готовой коммерческой недвижимости Москвы выросли на 80%

Вложения в покупку готовой коммерческой недвижимости Москвы выросли на 80% - РИА Новости, 25.06.2025

Вложения в покупку готовой коммерческой недвижимости Москвы выросли на 80%

За первые три месяца текущего года вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости столицы выросли на 80% (до 164 млрд рублей) по сравнению с... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:15:00+03:00

2025-06-25T09:15:00+03:00

2025-06-25T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

коммерческая недвижимость

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. За первые три месяца текущего года вложения в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости столицы выросли на 80% (до 164 млрд рублей) по сравнению с таким же периодом прошлого года, заявила в среду заместитель столичного мэра, руководитель департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева."Основными инвесторами выступают крупные корпорации и банки, для которых покупка недвижимости под офисы и штаб-квартиры является выгодным долгосрочным вложением, особенно в условиях роста арендных ставок и ограниченного предложения качественных площадей", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.Заместитель мэра добавила, что за первые три месяца этого года инвестиции в готовые объекты коммерческой недвижимости в столице составили 164 млрд рублей. На Москву по итогам I квартала 2025 года пришлось 89% всех сделок с готовыми объектами коммерческой недвижимости в Российской Федерации. Это на 9 процентных пунктов выше, чем за аналогичный период прошлого года.За январь – март этого года также показали рост вложения в возведение коммерческой недвижимости. По данным цифровой платформы "Инвестиционные проекты", которые приводит пресс-служба ДЭПР, на активной стадии реализации на начало апреля этого года находился 371 проект на 1,9 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем инвестиций увеличился на 26%. Почти 50% этих средств было вложено в строительство многофункциональных комплексов, которые сочетают в себе несколько типов недвижимости. Среди них – офисы, торговые и развлекательные площади. Еще порядка 25% пришлось на возведение апартаментов, которое началось еще до введения ограничений на запуск новых проектов в этой сфере осенью 2024 года. Пятая часть инвестиций направлена на логистические объекты, торговые центры и развлекательные комплексы. Как отметили в пресс-службе ДЭПР, возведение новых коммерческих объектов ведется преимущественно на северо-западном направлении Москвы.Багреева уточнила, что благодаря активным инвестициям в коммерческую недвижимость городская среда становится более насыщенной, эффективной, а также доступной. Заместитель мэра подчеркнула, что многофункциональные комплексы в мегаполисе формируют новые точки притяжения, они являются современными пространствами, где жилье, работа, объекты для отдыха и повседневные сервисы располагаются в шаговой доступности. Это влияет на повышение удобства жизни москвичей, сокращает маятниковую мобильность, а также экономит время людей. Прилегающие территории благоустраивают при развитии коммерческой застройки. Также идет модернизация транспортной инфраструктуры, появляются новые общественные пространства. По словам заммэра, в результате инвестиции в недвижимость не только работают на экономику, но и напрямую повышают качество городской повседневности – от комфорта перемещения до разнообразия услуг и удобства в быту.По поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве уделяется большое внимание качеству возведения объектов деловой инфраструктуры.В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что на сегодняшний день под контролем ведомства находится более 60 объектов коммерческой инфраструктуры. Их общая площадью превышает 1,6 млн "квадратов".Ранее Багреева сообщала, что второй год подряд в столице зафиксировано снижение доли свободных офисных площадей. За первые три месяца 2025 года данный показатель достиг 4,8%, показав новый минимум с 2018 года.

https://ria.ru/20250623/moskva-2024821361.html

https://ria.ru/20250623/bagreeva-2024816685.html

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москва, мария багреева, коммерческая недвижимость, департамент градостроительной политики г. москвы