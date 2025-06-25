https://ria.ru/20250625/avtoprom-2025440483.html

В России выросло производство легковых автомобилей

В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 25.06.2025

В России выросло производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2025 года составило 281 тысячу машин, что на 4% больше, чем годом ранее, в мае выпуск легковушек... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:19:00+03:00

2025-06-25T19:19:00+03:00

2025-06-25T19:19:00+03:00

экономика

авто

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2025 года составило 281 тысячу машин, что на 4% больше, чем годом ранее, в мае выпуск легковушек сократился на 18,5% - до 35 тысяч штук, следует из данных Росстата. Производство грузовиков за пять месяцев уменьшилось на 20,1% и составило 58,5 тысячи штук. В мае данное производство в этом сегменте уменьшилось на 32% в годовом выражении и составило 8,9 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн за январь-май сократился на 19,3% - до 6,6 тысячи единиц, а в мае - на 45,1%, до 900 штук. Производство автобусов массой более 5 тонн за январь-май 2025 года снизилось на 39,6% в годовом выражении и составило 3,8 тысячи единиц. В мае снижение составило 36,9% - до 718 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания за пять месяцев снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 89,4 тысячи штук.

https://ria.ru/20250604/avtomobili-2020805267.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)