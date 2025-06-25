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В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 25.06.2025
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19:19 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/avtoprom-2025440483.html
В России выросло производство легковых автомобилей
В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 25.06.2025
В России выросло производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2025 года составило 281 тысячу машин, что на 4% больше, чем годом ранее, в мае выпуск легковушек... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:19:00+03:00
2025-06-25T19:19:00+03:00
экономика
авто
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2025 года составило 281 тысячу машин, что на 4% больше, чем годом ранее, в мае выпуск легковушек сократился на 18,5% - до 35 тысяч штук, следует из данных Росстата. Производство грузовиков за пять месяцев уменьшилось на 20,1% и составило 58,5 тысячи штук. В мае данное производство в этом сегменте уменьшилось на 32% в годовом выражении и составило 8,9 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн за январь-май сократился на 19,3% - до 6,6 тысячи единиц, а в мае - на 45,1%, до 900 штук. Производство автобусов массой более 5 тонн за январь-май 2025 года снизилось на 39,6% в годовом выражении и составило 3,8 тысячи единиц. В мае снижение составило 36,9% - до 718 штук. Производство двигателей внутреннего сгорания за пять месяцев снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 89,4 тысячи штук.
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экономика, авто, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Авто, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России выросло производство легковых автомобилей

Росстат: производство легковых автомобилей в России в январе-мае выросло на 4%

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич"
Мелкоузловая сборка кроссовера Москвич 3 на линии завода Москвич - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Мелкоузловая сборка кроссовера "Москвич 3" на линии завода "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2025 года составило 281 тысячу машин, что на 4% больше, чем годом ранее, в мае выпуск легковушек сократился на 18,5% - до 35 тысяч штук, следует из данных Росстата.
Производство грузовиков за пять месяцев уменьшилось на 20,1% и составило 58,5 тысячи штук. В мае данное производство в этом сегменте уменьшилось на 32% в годовом выражении и составило 8,9 тысячи штук.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн за январь-май сократился на 19,3% - до 6,6 тысячи единиц, а в мае - на 45,1%, до 900 штук. Производство автобусов массой более 5 тонн за январь-май 2025 года снизилось на 39,6% в годовом выражении и составило 3,8 тысячи единиц. В мае снижение составило 36,9% - до 718 штук.
Производство двигателей внутреннего сгорания за пять месяцев снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 89,4 тысячи штук.
Автомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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ЭкономикаАвтоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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