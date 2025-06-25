ААЦ будет добиваться справедливого рассмотрения дела архиепископа Баграта
Армянская апостольская церковь призвала не заниматься политическими спекуляциями
© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что будет добиваться справедливого рассмотрения дела политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, призвав компетентные органы не заниматься политическими спекуляциями.
В среду адвокат являющегося политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.
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"Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ - ред.) будет добиваться справедливого хода дела всеми законными средствами и призывает компетентные органы не заниматься политическими спекуляциями, руководствоваться требованиями конституции и законов Республики Армения, уважая принцип презумпции невиновности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин выражает глубокую обеспокоенность действиями правоохранительных органов в отношении архиепископа Галстаняна и его соратников, и предъявленными им серьезными обвинениями.
"Тот факт, что с самого начала премьер-министр и различные представители правящей партии по очевидным политическим мотивам пытались посредством различных публикаций сориентировать правоохранительные органы не внушает доверия к правовым процессам... Заслуживает осуждения и намерение искусственно увязать указанный процесс с Церковью, что полностью вписывается в контекст развязанной властями антицерковной кампании", - говорится в заявлении.