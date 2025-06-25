https://ria.ru/20250625/armeniya-2025456757.html

ААЦ будет добиваться справедливого рассмотрения дела архиепископа Баграта

ААЦ будет добиваться справедливого рассмотрения дела архиепископа Баграта - РИА Новости, 25.06.2025

ААЦ будет добиваться справедливого рассмотрения дела архиепископа Баграта

Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что будет добиваться справедливого рассмотрения дела политического противника премьера Армении... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:24:00+03:00

2025-06-25T21:24:00+03:00

2025-06-25T21:24:00+03:00

религия

в мире

армения

никол пашинян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941473016_0:96:1350:855_1920x0_80_0_0_a844550bd32904f4c679e8c3bccd1dc4.jpg

ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что будет добиваться справедливого рассмотрения дела политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, призвав компетентные органы не заниматься политическими спекуляциями. В среду адвокат являющегося политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой. "Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ - ред.) будет добиваться справедливого хода дела всеми законными средствами и призывает компетентные органы не заниматься политическими спекуляциями, руководствоваться требованиями конституции и законов Республики Армения, уважая принцип презумпции невиновности", - говорится в заявлении. Отмечается, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин выражает глубокую обеспокоенность действиями правоохранительных органов в отношении архиепископа Галстаняна и его соратников, и предъявленными им серьезными обвинениями. "Тот факт, что с самого начала премьер-министр и различные представители правящей партии по очевидным политическим мотивам пытались посредством различных публикаций сориентировать правоохранительные органы не внушает доверия к правовым процессам... Заслуживает осуждения и намерение искусственно увязать указанный процесс с Церковью, что полностью вписывается в контекст развязанной властями антицерковной кампании", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250625/bagrat-2025359119.html

https://ria.ru/20250625/armeniya--2025332248.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении