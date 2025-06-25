https://ria.ru/20250625/armeniya-2025435604.html

Экс-глава Минюста Армении прокомментировал обвинения в адрес Карапетяна

Экс-глава Минюста Армении прокомментировал обвинения в адрес Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025

Экс-глава Минюста Армении прокомментировал обвинения в адрес Карапетяна

Обвинения в адрес бизнесмена Самвела Карапетяна со стороны следственных органов Армении свидетельствуют о том, что даже законные формы общественной поддержки... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:59:00+03:00

2025-06-25T18:59:00+03:00

2025-06-25T18:59:00+03:00

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армянская апостольская церковь

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МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Обвинения в адрес бизнесмена Самвела Карапетяна со стороны следственных органов Армении свидетельствуют о том, что даже законные формы общественной поддержки Армянской апостольской церкви сегодня воспринимаются как угроза режиму, заявил РИА Новости бывший министр юстиции республики, член Верховного духовного совета Армянской церкви Геворг Даниелян. "По сути, следственный орган поставил себя в крайне противоречивое положение, поскольку, обвиняя Самвела Карапетяна в якобы призывах к захвату власти, он по сути доказывает, что фраза "по-своему" (речь идет о фразе Карапетяна "Мы будем участвовать в защите Церкви по-своему" – ред.) есть не что иное, как призыв к захвату власти. Иными словами, последнее невольно доказывает, что никакая другая конституционная форма защиты Армянской церкви — например, судебное решение, мирное собрание, петиция — не может удержать власти от их противоправного намерения. При этом игнорируется, что такая ситуация может возникнуть только в случае узурпации власти", - сказал собеседник агентства. По его словам, давление на Армянскую апостольскую церковь началось ещё в 2018 году. Он обратил внимание на случаи бездействия полиции в ситуациях, когда нарушались права Церкви, а также на ряд законодательных ограничений, направленных, по его мнению, против религиозного института. На этом фоне, подчеркнул бывший министр, заявление Карапетяна в поддержку Церкви не только не носило агрессивного характера, но и было абсолютно логичным шагом со стороны человека, тесно связанного с духовной и общественной жизнью страны. Экс-глава минюста отметил, что образ жизни Карапетяна ясно демонстрирует, сторонником каких форм участия в общественной жизни он является, и что в его словах в адрес Церкви нельзя усматривать ничего противозаконного. Тем не менее, следственные органы пришли к нелепому выводу, сопровождаемому столь же "нелепым уголовным преследованием". Собеседник агентства указал, что Армянская церковь в соответствии с Конституцией республики отделена от государства, а предприниматели, оказывающие ей поддержку, выступают прежде всего как верующие, участвующие в духовной и культурной жизни страны, а не как политические фигуры. Их помощь охватывает широкий круг задач, включая сохранение монастырей и храмов, многие из которых относятся к IV веку и представляют собой часть культурного наследия. При этом, добавил он, охрана этих памятников законом возложена на правительство, которое, не исполняя своих прямых обязанностей, критикует Церковь за якобы небрежное отношение к святыням. Даниелян напомнил, что Армянская апостольская церковь — это общенациональная и общедиаспоральная структура, которая могла бы сыграть ключевую роль в укреплении государственной политики и общественного согласия. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025215498.html

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