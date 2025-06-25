https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении

Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении - РИА Новости, 25.06.2025

Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян на встрече с католикосом всех армян Гарегином II заявил, что армянский премьер Никол Пашинян проиграет в объявленной РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:37:00+03:00

2025-06-25T17:37:00+03:00

2025-06-25T17:37:00+03:00

религия

армения

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никол пашинян

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левон тер-петросян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян на встрече с католикосом всех армян Гарегином II заявил, что армянский премьер Никол Пашинян проиграет в объявленной им войне против Армянской апостольской церкви. Как сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян, встреча состоялась в особняке экс-президента и длилась около часа. Тер-Петросян возглавлял страну в 1991-1998 годах. "Помимо оценки текущей ситуации в Армении был затронут вопрос осуществленной Пашиняном расправы в отношении Самвела Карапетяна, поводом для которой послужило следующее заявление (предпринимателя - ред.) в контексте объявленной властями войны против церкви: "Если политики не справятся, то мы будем участвовать во всем этом по-своему", - отметил Мусинян. Он добавил, что это было не более чем обычным политическим заявлением, на которое он имеет право как гражданин Армении. "По словам президента, Пашинян — олицетворение поражения. Он позорно проиграл Арцахскую войну и, бесспорно, проиграет в войне, которую объявил Армянской церкви", - отметил пресс-секретарь. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html

https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html

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