https://ria.ru/20250625/armeniya--2025332248.html
В Армении по делу о "попытке захвата власти" задержали 14 человек
В Армении по делу о "попытке захвата власти" задержали 14 человек - РИА Новости, 25.06.2025
В Армении по делу о "попытке захвата власти" задержали 14 человек
Пресс-служба Следственного комитета Армении заявила в среду, что в рамках уголовного дела "о попытке захвата власти" в стране задержаны 14 человек. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:21:00+03:00
2025-06-25T14:21:00+03:00
2025-06-25T14:46:00+03:00
преследование карапетяна в армении
армения
в мире
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023573651_0:188:1547:1058_1920x0_80_0_0_2665cc13dccd70f735c2c59d37ad08e3.jpg
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Пресс-служба Следственного комитета Армении заявила в среду, что в рамках уголовного дела "о попытке захвата власти" в стране задержаны 14 человек.В среду СК Армении выступил с утверждением, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, якобы готовило теракты и захват власти. Оппозиция высмеяла утверждения о "попытке захвата власти" как фейк."На основании ходатайства следователя надзирающим прокурором были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 лиц. На данный момент по постановлениям следователя задержаны 14 человек", - говорится в сообщении.СК утверждает, что в стране были проведены свыше 80 обысков в результате которых якобы были обнаружены огнестрельное оружие, планы действий, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военное обмундирование, средства радиосвязи и дроны.Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.
https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025282708.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023573651_68:0:1479:1058_1920x0_80_0_0_5e9753a4c0374fbf3bfe569c0325bbba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
преследование карапетяна в армении , армения, в мире, никол пашинян
Преследование Карапетяна в Армении , Армения, В мире, Никол Пашинян
В Армении по делу о "попытке захвата власти" задержали 14 человек
СК Армении заявил, что по делу о попытке захвата власти задержали 14 человек
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Пресс-служба Следственного комитета Армении заявила в среду, что в рамках уголовного дела "о попытке захвата власти" в стране задержаны 14 человек.
В среду СК Армении
выступил с утверждением, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна
, якобы готовило теракты и захват власти. Оппозиция высмеяла утверждения о "попытке захвата власти" как фейк.
«
"На основании ходатайства следователя надзирающим прокурором были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 лиц. На данный момент по постановлениям следователя задержаны 14 человек", - говорится в сообщении.
СК утверждает, что в стране были проведены свыше 80 обысков в результате которых якобы были обнаружены огнестрельное оружие, планы действий, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военное обмундирование, средства радиосвязи и дроны.
Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.