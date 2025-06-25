https://ria.ru/20250625/armeniya--2025332248.html

В Армении по делу о "попытке захвата власти" задержали 14 человек

В Армении по делу о "попытке захвата власти" задержали 14 человек - РИА Новости, 25.06.2025

В Армении по делу о "попытке захвата власти" задержали 14 человек

Пресс-служба Следственного комитета Армении заявила в среду, что в рамках уголовного дела "о попытке захвата власти" в стране задержаны 14 человек. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:21:00+03:00

2025-06-25T14:21:00+03:00

2025-06-25T14:46:00+03:00

преследование карапетяна в армении

армения

в мире

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023573651_0:188:1547:1058_1920x0_80_0_0_2665cc13dccd70f735c2c59d37ad08e3.jpg

ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Пресс-служба Следственного комитета Армении заявила в среду, что в рамках уголовного дела "о попытке захвата власти" в стране задержаны 14 человек.В среду СК Армении выступил с утверждением, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, якобы готовило теракты и захват власти. Оппозиция высмеяла утверждения о "попытке захвата власти" как фейк."На основании ходатайства следователя надзирающим прокурором были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 лиц. На данный момент по постановлениям следователя задержаны 14 человек", - говорится в сообщении.СК утверждает, что в стране были проведены свыше 80 обысков в результате которых якобы были обнаружены огнестрельное оружие, планы действий, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военное обмундирование, средства радиосвязи и дроны.Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.

https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025282708.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

преследование карапетяна в армении , армения, в мире, никол пашинян