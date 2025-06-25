Представитель армянской диаспоры в США высказался об аресте Карапетяна
Майкл Сарян: власти Армении не должны арестовывать людей за политические взгляды
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Власти Армении не должны арестовывать за выражение политических взглядов, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США и руководитель крупной медицинской системы Майкл Сарян, комментируя арест бизнесмена Самвела Карапетяна.
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"В демократическом государстве люди могут выражать свои политические взгляды и не должны бояться преследований. Если Армения является демократической страной, ее правительство не должно арестовывать людей, которые выражают другие взгляды", - сказал Сарян.
По его словам, Карапетян заслуживает уважения за выражение своего мнения и за поддержку церкви.
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"Церковь и государство должны быть разделены, и правительство не должно вмешиваться в дела церкви", - сказал Сарян.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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