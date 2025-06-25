https://ria.ru/20250625/armenija-2025459988.html

Представитель армянской диаспоры в США высказался об аресте Карапетяна

Представитель армянской диаспоры в США высказался об аресте Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025

Представитель армянской диаспоры в США высказался об аресте Карапетяна

Власти Армении не должны арестовывать за выражение политических взглядов, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США и руководитель крупной... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:08:00+03:00

2025-06-25T22:08:00+03:00

2025-06-25T22:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Власти Армении не должны арестовывать за выражение политических взглядов, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США и руководитель крупной медицинской системы Майкл Сарян, комментируя арест бизнесмена Самвела Карапетяна. "В демократическом государстве люди могут выражать свои политические взгляды и не должны бояться преследований. Если Армения является демократической страной, ее правительство не должно арестовывать людей, которые выражают другие взгляды", - сказал Сарян. По его словам, Карапетян заслуживает уважения за выражение своего мнения и за поддержку церкви. "Церковь и государство должны быть разделены, и правительство не должно вмешиваться в дела церкви", - сказал Сарян. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, армения, сша, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении