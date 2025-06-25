https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025291031.html

В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек

В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек - РИА Новости, 25.06.2025

В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек

Силовики в Ереване задержали еще двух человек наряду с архиепископом Армянской апостольской церкви Багратом Галстаняном, сообщил журналистам адвокат Сергей... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:44:00+03:00

2025-06-25T11:44:00+03:00

2025-06-25T11:44:00+03:00

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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Силовики в Ереване задержали еще двух человек наряду с архиепископом Армянской апостольской церкви Багратом Галстаняном, сообщил журналистам адвокат Сергей Арутюнян. Галстанян является политическим противником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Задержаны еще два человека, среди них дьякон", - заявил Арутюнян. По его словам, во время обыска в доме архиепископа Баграта ничего противозаконного обнаружено не было.

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html

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в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь