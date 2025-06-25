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В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек
В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек - РИА Новости, 25.06.2025
В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек
Силовики в Ереване задержали еще двух человек наряду с архиепископом Армянской апостольской церкви Багратом Галстаняном, сообщил журналистам адвокат Сергей... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:44:00+03:00
2025-06-25T11:44:00+03:00
2025-06-25T11:44:00+03:00
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Силовики в Ереване задержали еще двух человек наряду с архиепископом Армянской апостольской церкви Багратом Галстаняном, сообщил журналистам адвокат Сергей Арутюнян. Галстанян является политическим противником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Задержаны еще два человека, среди них дьякон", - заявил Арутюнян. По его словам, во время обыска в доме архиепископа Баграта ничего противозаконного обнаружено не было.
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
В Армении вместе с архиепископом задержали еще двух человек
Силовики в Ереване наряду с архиепископом Галстаняном задержали еще двух человек