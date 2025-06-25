В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна
В Ереване задержали архиепископа Баграта, выступающего против Пашиняна
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ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. В Ереване задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, выступающего против политики премьер-министра Никола Пашиняна.
"Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось", — сказал владыка перед тем, как его увезли в Службу нацбезопасности страны.
Он также подчеркнул, что ни аресты, ни что-либо другое не сможет сбить его с пути.
Тем временем собравшиеся у дома священнослужителя начали скандировать: "Никол предатель!"
Как сообщил адвокат Сергей Арутюнян, задержали еще двух человек, среди них дьякон. При этом в доме архиепископа не нашли ничего противозаконного.
Баграт Галстанян — лидер акций протеста в Армении, начавшихся в мае прошлого года. Митингующие требовали отставки премьера страны, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий. Манифестации проходили с мая по июнь, а затем возобновились в октябре.
С чего все началось
- Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в Армении.
- Оппозиционные деятели высмеяли это утверждение, а опубликованный "план" назвали фальшивкой.
- Сегодня утром Следственный комитет Армении обвинил движение "Священная борьба", находящееся под руководством Галстаняна, в подготовке терактов и захвата власти.
- Утверждается, что его участники якобы планировали сформировать по 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских.
- Силовики провели обыски в доме владыки и его сторонников.
- Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили "масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план" по дестабилизации обстановки в стране.