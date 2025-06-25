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В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна - РИА Новости, 25.06.2025
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11:17 25.06.2025 (обновлено: 12:19 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025282708.html
В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна
В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна - РИА Новости, 25.06.2025
В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна
В Ереване задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, выступающего против политики премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 25.06.2025
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в мире
армения
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
архиепископ баграт галстанян
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ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. В Ереване задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, выступающего против политики премьер-министра Никола Пашиняна. "Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось", — сказал владыка перед тем, как его увезли в Службу нацбезопасности страны.Он также подчеркнул, что ни аресты, ни что-либо другое не сможет сбить его с пути. Тем временем собравшиеся у дома священнослужителя начали скандировать: "Никол предатель!"Как сообщил адвокат Сергей Арутюнян, задержали еще двух человек, среди них дьякон. При этом в доме архиепископа не нашли ничего противозаконного.С чего все началось
https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html
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Задержание архиепископа Баграта Галстаняна
Архиепископа Баграта Галстаняна увезли сотрудники СНБ после обысков в его доме
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , архиепископ баграт галстанян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Архиепископ Баграт Галстанян
В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна

В Ереване задержали архиепископа Баграта, выступающего против Пашиняна

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ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. В Ереване задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, выступающего против политики премьер-министра Никола Пашиняна.
"Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось", — сказал владыка перед тем, как его увезли в Службу нацбезопасности страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных
23 июня, 22:40
Он также подчеркнул, что ни аресты, ни что-либо другое не сможет сбить его с пути.
Тем временем собравшиеся у дома священнослужителя начали скандировать: "Никол предатель!"
Как сообщил адвокат Сергей Арутюнян, задержали еще двух человек, среди них дьякон. При этом в доме архиепископа не нашли ничего противозаконного.

Баграт Галстанян — лидер акций протеста в Армении, начавшихся в мае прошлого года. Митингующие требовали отставки премьера страны, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий. Манифестации проходили с мая по июнь, а затем возобновились в октябре.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Пашинян нарушил обещание, оказывая давление на церковь, считает эксперт
20 июня, 20:07

С чего все началось

  • Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в Армении.
  • Оппозиционные деятели высмеяли это утверждение, а опубликованный "план" назвали фальшивкой.
  • Сегодня утром Следственный комитет Армении обвинил движение "Священная борьба", находящееся под руководством Галстаняна, в подготовке терактов и захвата власти.
  • Утверждается, что его участники якобы планировали сформировать по 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских.
  • Силовики провели обыски в доме владыки и его сторонников.
  • Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили "масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план" по дестабилизации обстановки в стране.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Союзе армян предположили, что ждет Пашиняна после конфликта с церковью
21 июня, 16:30
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииАрхиепископ Баграт Галстанян
 
 
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