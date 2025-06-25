https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025282708.html

В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна

В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна - РИА Новости, 25.06.2025

В Армении задержали архиепископа, выступающего против Пашиняна

В Ереване задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, выступающего против политики премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T11:17:00+03:00

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преследование карапетяна в армении

архиепископ баграт галстанян

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ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. В Ереване задержали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, выступающего против политики премьер-министра Никола Пашиняна. "Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось", — сказал владыка перед тем, как его увезли в Службу нацбезопасности страны.Он также подчеркнул, что ни аресты, ни что-либо другое не сможет сбить его с пути. Тем временем собравшиеся у дома священнослужителя начали скандировать: "Никол предатель!"Как сообщил адвокат Сергей Арутюнян, задержали еще двух человек, среди них дьякон. При этом в доме архиепископа не нашли ничего противозаконного.С чего все началось

https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html

https://ria.ru/20250620/armeniya-2024396101.html

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Задержание архиепископа Баграта Галстаняна Архиепископа Баграта Галстаняна увезли сотрудники СНБ после обысков в его доме 2025-06-25T11:17 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , архиепископ баграт галстанян