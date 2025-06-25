https://ria.ru/20250625/arkhangelsk-2025462034.html

Права участников программы КРТ намерены защитить в Архангельской области

Права участников программы КРТ намерены защитить в Архангельской области - РИА Новости, 25.06.2025

Права участников программы КРТ намерены защитить в Архангельской области

Депутаты законодательного собрания Архангельской области поддержали инициативу о фиксировании стоимости выкупа жилья после окончания строительства, что защитит... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:26:00+03:00

2025-06-25T22:26:00+03:00

2025-06-25T22:26:00+03:00

архангельская область

общество

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александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области поддержали инициативу о фиксировании стоимости выкупа жилья после окончания строительства, что защитит интересы жителей, участвующих в программе комплексного развития территории жилой застройки (КРТ), сообщила пресс-служба заксобрания. Сообщается, что региональные парламентарии поддержали законодательную инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского о внесении изменений в статью 32.1 Жилищного кодекса РФ в части установления порядка обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки. Она касается изменения правил компенсации за жильё, которое жители региона сдают при расселении по программе КРТ. "На сегодняшний день при возмещении собственникам стоимости освобождаемых ими жилых помещений учитывается сумма, которая была определена на дату принятия решения о застройке в рамках программы. Но сама застройка может быть реализована спустя год и более после принятия решения. За это время рыночная стоимость жилья значительно возрастает", - пояснили в заксобрании. Законодательной инициативой предлагается зафиксировать определение стоимости выкупа жилья после окончания строительства. По словам председателя заксобрания Екатерины Прокопьевой, это важное решение для участников программы, поскольку поступает немало жалоб по поводу несоответствия выкупной стоимости жилья и рыночной. "Сегодня цена на момент заключения договора за квадратный метр составляет, условно, 60 тысяч рублей. А на момент сдачи нового жилья она вырастает до 90. Люди теряют значительные средства и не имеют возможности приобрести новое взамен. Мы серьезно работали с федеральным центром и выходим сейчас с такой инициативой", - рассказала Прокопьева. Первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин отметил, что за три года работы программы было заключено 24 договора, по которым будет построено 700 тысяч квадратных метров жилья. "Изменения, которые мы предлагаем внести в федеральное законодательство, позволят не только защитить права жителей региона, но и помочь застройщикам заранее рассчитать свои затраты перед входом в программу", - подчеркнул Рожин. На данный момент в рамках комплексного развития территорий в Архангельской области уже построено более миллиона квадратных метров жилья. В программе принимают участие города Архангельск, Северодвинск, Котлас и Вельск. В ближайшее время к реализации КРТ также присоединится Новодвинск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, архангельская область, александр цыбульский, россия, архангельск