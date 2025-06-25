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Путин подписал указ о дисциплинарных арестах в ходе спецоперации
Путин подписал указ о дисциплинарных арестах в ходе спецоперации - РИА Новости, 25.06.2025
Путин подписал указ о дисциплинарных арестах в ходе спецоперации
Командиры воинских частей, начальники органов военной полиции, а также гарнизонов получили право назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубый... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:34:00+03:00
2025-06-25T03:34:00+03:00
2025-06-25T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Командиры воинских частей, начальники органов военной полиции, а также гарнизонов получили право назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубый дисциплинарный проступок, совершенный в ходе специальной военной операции на Украине, следует из указа президента России Владимира Путина. Нынешним указом, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Устав дополнен статьей, согласно которой дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка.До этого дисциплинарный арест назначался по решению судьи гарнизонного военного суда.
https://ria.ru/20250624/putin-2025126868.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о дисциплинарных арестах в ходе спецоперации
Командиры воинских частей смогут назначать дисциплинарный арест на СВО