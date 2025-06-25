https://ria.ru/20250625/anokhin-2025453450.html

Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области

Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области - РИА Новости, 25.06.2025

Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области

Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:46:00+03:00

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2025-06-25T20:46:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они получили единовременную выплату в рамках региональных мер поддержки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Глава области напомнил, что ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсестры со средним медицинским образованием, работающие на станциях скорой медицинской помощи, 200 тысяч рублей – выпускники с высшим медицинским образованием, исполняющие обязательства по договору о целевом обучении. Выплаты уже получили молодые сотрудники Красного Креста, Вяземской и Ярцевской ЦРБ, Смоленской городской поликлиники, Детской клинической больницы и других медицинских учреждений. Всего за последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли более 500 молодых специалистов, порядка 130 из них – по договорам о целевом обучении. "Подготовка кадров для системы здравоохранения – один из приоритетов нашей работы. Мы комплексно подходим к поддержке сотрудников учреждений здравоохранения: стипендии и выплаты, помощь с жильем. Для нас важно, чтобы выпускники вузов и колледжей оставались работать в регионе", - подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250624/kvartiry-2025196029.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин