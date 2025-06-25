https://ria.ru/20250625/anokhin-2025453450.html
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области - РИА Новости, 25.06.2025
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области
Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:46:00+03:00
2025-06-25T20:46:00+03:00
2025-06-25T20:46:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они получили единовременную выплату в рамках региональных мер поддержки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Глава области напомнил, что ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсестры со средним медицинским образованием, работающие на станциях скорой медицинской помощи, 200 тысяч рублей – выпускники с высшим медицинским образованием, исполняющие обязательства по договору о целевом обучении. Выплаты уже получили молодые сотрудники Красного Креста, Вяземской и Ярцевской ЦРБ, Смоленской городской поликлиники, Детской клинической больницы и других медицинских учреждений. Всего за последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли более 500 молодых специалистов, порядка 130 из них – по договорам о целевом обучении. "Подготовка кадров для системы здравоохранения – один из приоритетов нашей работы. Мы комплексно подходим к поддержке сотрудников учреждений здравоохранения: стипендии и выплаты, помощь с жильем. Для нас важно, чтобы выпускники вузов и колледжей оставались работать в регионе", - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250624/kvartiry-2025196029.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области
За 2 года на работу в медучреждения Смоленской области пришли 500 медиков
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они получили единовременную выплату в рамках региональных мер поддержки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
Глава области напомнил, что ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсестры со средним медицинским образованием, работающие на станциях скорой медицинской помощи, 200 тысяч рублей – выпускники с высшим медицинским образованием, исполняющие обязательства по договору о целевом обучении. Выплаты уже получили молодые сотрудники Красного Креста, Вяземской и Ярцевской ЦРБ, Смоленской городской поликлиники, Детской клинической больницы и других медицинских учреждений.
Всего за последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли более 500 молодых специалистов, порядка 130 из них – по договорам о целевом обучении.
"Подготовка кадров для системы здравоохранения – один из приоритетов нашей работы. Мы комплексно подходим к поддержке сотрудников учреждений здравоохранения: стипендии и выплаты, помощь с жильем. Для нас важно, чтобы выпускники вузов и колледжей оставались работать в регионе", - подчеркнул Анохин.