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Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области - РИА Новости, 25.06.2025
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Смоленская область
 
20:46 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/anokhin-2025453450.html
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области - РИА Новости, 25.06.2025
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области
Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они... РИА Новости, 25.06.2025
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2025-06-25T20:46:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они получили единовременную выплату в рамках региональных мер поддержки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. Глава области напомнил, что ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсестры со средним медицинским образованием, работающие на станциях скорой медицинской помощи, 200 тысяч рублей – выпускники с высшим медицинским образованием, исполняющие обязательства по договору о целевом обучении. Выплаты уже получили молодые сотрудники Красного Креста, Вяземской и Ярцевской ЦРБ, Смоленской городской поликлиники, Детской клинической больницы и других медицинских учреждений. Всего за последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли более 500 молодых специалистов, порядка 130 из них – по договорам о целевом обучении. "Подготовка кадров для системы здравоохранения – один из приоритетов нашей работы. Мы комплексно подходим к поддержке сотрудников учреждений здравоохранения: стипендии и выплаты, помощь с жильем. Для нас важно, чтобы выпускники вузов и колледжей оставались работать в регионе", - подчеркнул Анохин.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: Еще 20 молодых специалистов начали работу в медучреждениях области

За 2 года на работу в медучреждения Смоленской области пришли 500 медиков

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Еще 20 молодых профессионалов-медиков, завершивших в 2024 году целевое обучение, пришли на работу в учреждения здравоохранения Смоленской области, все они получили единовременную выплату в рамках региональных мер поддержки, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
Глава области напомнил, что ежегодно 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсестры со средним медицинским образованием, работающие на станциях скорой медицинской помощи, 200 тысяч рублей – выпускники с высшим медицинским образованием, исполняющие обязательства по договору о целевом обучении. Выплаты уже получили молодые сотрудники Красного Креста, Вяземской и Ярцевской ЦРБ, Смоленской городской поликлиники, Детской клинической больницы и других медицинских учреждений.
Всего за последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли более 500 молодых специалистов, порядка 130 из них – по договорам о целевом обучении.
"Подготовка кадров для системы здравоохранения – один из приоритетов нашей работы. Мы комплексно подходим к поддержке сотрудников учреждений здравоохранения: стипендии и выплаты, помощь с жильем. Для нас важно, чтобы выпускники вузов и колледжей оставались работать в регионе", - подчеркнул Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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