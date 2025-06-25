https://ria.ru/20250625/anohin-2025244334.html

Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин

Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин - РИА Новости, 25.06.2025

Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин

Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:47:00+03:00

2025-06-25T06:47:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры еще с пятью организациями, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей. Реализация инвестпроектов сейчас находится на разной стадии: от предпроектных и проектных работ до осуществления выпуска готовой продукции с параллельным расширением производства", - рассказал губернатор. По его словам, Смоленская область, имеющая приграничное географическое положение, сильно зависит от торговли и сотрудничества с соседними странами. "Санкционное давление, закрытие границ повлекли поиск новых рынков сбыта и перестроение логистических цепочек, это накладывает дополнительные расходы на производственные предприятия", - отметил Анохин. Он рассказал, что планировавшийся изначально при создании ОЭЗ перечень потенциальных резидентов претерпел радикальные изменения: реализация большей части инвестиционных проектов по производственной и логистической деятельности в "Стабне", имевших иностранное участие, стала невозможной. С другой стороны, по его словам, уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новое окно возможностей для отечественного и, в частности, для регионального бизнеса. "Только в настоящий момент управляющей компанией "Стабны" ведутся переговоры с пятью организациями о локализации производств на территории ОЭЗ. Кроме того, к 2028 году планируется привлечь еще не менее 10 резидентов", - подчеркнул Анохин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250414/anokhin-2011243600.html

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экономика, смоленская область, василий анохин