Рейтинг@Mail.ru
Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
06:47 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/anohin-2025244334.html
Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин
Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин - РИА Новости, 25.06.2025
Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин
Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:47:00+03:00
2025-06-25T06:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры еще с пятью организациями, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей. Реализация инвестпроектов сейчас находится на разной стадии: от предпроектных и проектных работ до осуществления выпуска готовой продукции с параллельным расширением производства", - рассказал губернатор. По его словам, Смоленская область, имеющая приграничное географическое положение, сильно зависит от торговли и сотрудничества с соседними странами. "Санкционное давление, закрытие границ повлекли поиск новых рынков сбыта и перестроение логистических цепочек, это накладывает дополнительные расходы на производственные предприятия", - отметил Анохин. Он рассказал, что планировавшийся изначально при создании ОЭЗ перечень потенциальных резидентов претерпел радикальные изменения: реализация большей части инвестиционных проектов по производственной и логистической деятельности в "Стабне", имевших иностранное участие, стала невозможной. С другой стороны, по его словам, уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новое окно возможностей для отечественного и, в частности, для регионального бизнеса. "Только в настоящий момент управляющей компанией "Стабны" ведутся переговоры с пятью организациями о локализации производств на территории ОЭЗ. Кроме того, к 2028 году планируется привлечь еще не менее 10 резидентов", - подчеркнул Анохин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250414/anokhin-2011243600.html
https://ria.ru/20240911/smolensk-1972158709.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, смоленская область, василий анохин
ПМЭФ-2025, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин
Резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий, заявил Анохин

Анохин: резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий

© Фото : Правительство Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Резидентами ОЭЗ "Стабна" на сегодняшний день являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей, ведутся переговоры еще с пятью организациями, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Стабна" являются шесть предприятий с суммарным плановым объемом инвестиций более трех миллиардов рублей. Реализация инвестпроектов сейчас находится на разной стадии: от предпроектных и проектных работ до осуществления выпуска готовой продукции с параллельным расширением производства", - рассказал губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Смоленской области открыли отель близ промпарка "Феникс" и ОЭЗ "Стабна"
14 апреля, 20:39
По его словам, Смоленская область, имеющая приграничное географическое положение, сильно зависит от торговли и сотрудничества с соседними странами.
"Санкционное давление, закрытие границ повлекли поиск новых рынков сбыта и перестроение логистических цепочек, это накладывает дополнительные расходы на производственные предприятия", - отметил Анохин.
Он рассказал, что планировавшийся изначально при создании ОЭЗ перечень потенциальных резидентов претерпел радикальные изменения: реализация большей части инвестиционных проектов по производственной и логистической деятельности в "Стабне", имевших иностранное участие, стала невозможной. С другой стороны, по его словам, уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новое окно возможностей для отечественного и, в частности, для регионального бизнеса.
"Только в настоящий момент управляющей компанией "Стабны" ведутся переговоры с пятью организациями о локализации производств на территории ОЭЗ. Кроме того, к 2028 году планируется привлечь еще не менее 10 резидентов", - подчеркнул Анохин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Три резидента смоленской ОЭЗ "Стабна" запустили новые производства
11 сентября 2024, 18:42
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала