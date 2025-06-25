https://ria.ru/20250625/allayarov-2025267414.html

Суд оставил в силе арест редактора URA.RU

Суд оставил в силе арест редактора URA.RU - РИА Новости, 25.06.2025

Суд оставил в силе арест редактора URA.RU

Свердловский областной суд оставил в силе арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:16:00+03:00

2025-06-25T10:16:00+03:00

2025-06-25T11:08:00+03:00

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В среду Свердловский областной суд рассматривает апелляционную жалобу на арест редактора. Ранее заседание по этому делу закрыли от прессы, пустив журналистов только на оглашение итогов. Аллаяров присутствовал на процессе по видеосвязи."В удовлетворении жалобы защиты отказать", – озвучила решение судья Татьяна Айнсоф.Как пояснили журналистам адвокаты Аллаярова, они и далее будут обжаловать его арест, считают это дело "давлением на журналиста". "Денис чувствует себя нормально", – сказали защитники, отвечая на вопрос о самочувствии редактора в СИЗО.Как сообщали РИА Новости в силовых структурах, обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, в офисе изъяли технику и документы. По данным URA.RU, сейчас уже экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа. На оба решения были поданы жалобы.Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его родного дяди". Также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.Жалобу на домашний арест экс-полицейского суд рассмотрит в этот четверг, 26 июня.

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

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