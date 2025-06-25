Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 25.06.2025 (обновлено: 11:08 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/allayarov-2025267414.html
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU - РИА Новости, 25.06.2025
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU
Свердловский областной суд оставил в силе арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:16:00+03:00
2025-06-25T11:08:00+03:00
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
происшествия
ura.ru
свердловский областной суд
екатеринбург
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021409509_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_be451a153ab6efdaa38ad5d894666854.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В среду Свердловский областной суд рассматривает апелляционную жалобу на арест редактора. Ранее заседание по этому делу закрыли от прессы, пустив журналистов только на оглашение итогов. Аллаяров присутствовал на процессе по видеосвязи."В удовлетворении жалобы защиты отказать", – озвучила решение судья Татьяна Айнсоф.Как пояснили журналистам адвокаты Аллаярова, они и далее будут обжаловать его арест, считают это дело "давлением на журналиста". "Денис чувствует себя нормально", – сказали защитники, отвечая на вопрос о самочувствии редактора в СИЗО.Как сообщали РИА Новости в силовых структурах, обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, в офисе изъяли технику и документы. По данным URA.RU, сейчас уже экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа. На оба решения были поданы жалобы.Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его родного дяди". Также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.Жалобу на домашний арест экс-полицейского суд рассмотрит в этот четверг, 26 июня.
https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
https://ria.ru/20250606/delo-2021401053.html
екатеринбург
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021409509_245:0:2950:2029_1920x0_80_0_0_6d0c9099a6740e0fba85b1b7ff7ef193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, происшествия, ura.ru, свердловский областной суд, екатеринбург, урал
Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Происшествия, Ura.ru, Свердловский областной суд, Екатеринбург, Урал
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU

Суд оставил в силе арест редактора URA.RU Аллаярова по делу о взятке

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Свердловский областной суд рассматривает апелляционную жалобу на арест редактора. Ранее заседание по этому делу закрыли от прессы, пустив журналистов только на оглашение итогов. Аллаяров присутствовал на процессе по видеосвязи.
Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала Барс - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
20 мая, 12:44
"В удовлетворении жалобы защиты отказать", – озвучила решение судья Татьяна Айнсоф.
Как пояснили журналистам адвокаты Аллаярова, они и далее будут обжаловать его арест, считают это дело "давлением на журналиста". "Денис чувствует себя нормально", – сказали защитники, отвечая на вопрос о самочувствии редактора в СИЗО.
Как сообщали РИА Новости в силовых структурах, обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, в офисе изъяли технику и документы. По данным URA.RU, сейчас уже экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа. На оба решения были поданы жалобы.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его родного дяди". Также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.
Жалобу на домашний арест экс-полицейского суд рассмотрит в этот четверг, 26 июня.
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Вице-спикер ГД попросил генпрокурора взять на контроль дело URA.RU
6 июня, 18:01
 
Обыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеПроисшествияUra.ruСвердловский областной судЕкатеринбургУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала