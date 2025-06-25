https://ria.ru/20250625/aliev-2025227067.html
Алиев назвал Армению военным преступником
Алиев назвал Армению военным преступником - РИА Новости, 25.06.2025
Алиев назвал Армению военным преступником
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе, назвав соседнее государство военным преступником. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:24:00+03:00
2025-06-25T00:24:00+03:00
2025-06-25T00:32:00+03:00
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БАКУ, 25 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе, назвав соседнее государство военным преступником.Азербайджанский лидер в ходе церемонии запуска электростанции в Мингячевирском районе заявил, что Армения во время "оккупации" Карабаха и в ходе войны обстреливала Гянджу, Агдам, Мингячевир и другие населенные пункты, расположенные далеко от зоны конфликта. Армения "является государством-военным преступником", полагает Алиев.Президент добавил, что азербайджанские земли долгие годы были под "оккупацией", в то время как Армения "держала под прицельным огнем" населенные пункты Азербайджана, включая энергоинфраструктуру Мингячевира.Алиев назвал данные действия "агрессией против мирного населения, гражданской инфраструктурой. "Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим", — добавил глава государства.
https://ria.ru/20250411/azerbaydzhan-2010823190.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
Алиев назвал Армению военным преступником
Алиев: Армения является военным преступником