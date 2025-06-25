https://ria.ru/20250625/aliev-2025227067.html

Алиев назвал Армению военным преступником

Алиев назвал Армению военным преступником - РИА Новости, 25.06.2025

Алиев назвал Армению военным преступником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе, назвав соседнее государство военным преступником. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T00:24:00+03:00

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2025-06-25T00:32:00+03:00

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БАКУ, 25 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе, назвав соседнее государство военным преступником.Азербайджанский лидер в ходе церемонии запуска электростанции в Мингячевирском районе заявил, что Армения во время "оккупации" Карабаха и в ходе войны обстреливала Гянджу, Агдам, Мингячевир и другие населенные пункты, расположенные далеко от зоны конфликта. Армения "является государством-военным преступником", полагает Алиев.Президент добавил, что азербайджанские земли долгие годы были под "оккупацией", в то время как Армения "держала под прицельным огнем" населенные пункты Азербайджана, включая энергоинфраструктуру Мингячевира.Алиев назвал данные действия "агрессией против мирного населения, гражданской инфраструктурой. "Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим", — добавил глава государства.

https://ria.ru/20250411/azerbaydzhan-2010823190.html

https://ria.ru/20250409/aliev-2010175579.html

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в мире, армения, азербайджан, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз