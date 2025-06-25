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В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль - РИА Новости, 25.06.2025
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14:46 25.06.2025 (обновлено: 19:27 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/aktivisty-2025341781.html
В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль
В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль - РИА Новости, 25.06.2025
В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль
Климатические активисты Extinction Rebellion попытались в основной день проведения саммита НАТО блокировать автомагистраль А12 в Гааге, однако с обеих сторон... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:46:00+03:00
2025-06-25T19:27:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion попытались в основной день проведения саммита НАТО блокировать автомагистраль А12 в Гааге, однако с обеих сторон шоссе выставлен полицейский кордон, правоохранители не дают демонстрантам выйти на трассу, передает корреспондент РИА Новости. В среду днем активисты Extinction Rebellion вышли к автомагистрали А12, чтобы блокировать ее. Таким образом активисты хотели привлечь внимание мировых лидеров, приехавших на саммит НАТО в Гаагу, к действиям Израиля в секторе Газа, которые они считают геноцидом, а также к финансированию ископаемого топлива, которое демонстранты призывают прекратить. Протестующие пытались пробраться к шоссе с разных сторон, однако там был выставлен полицейский кордон, который помешал планам активистов. В настоящее время протестующие проводят акцию не на самой трассе, а рядом с ней. За порядком на акции следят сотрудники полиции, а также конной полиции. В понедельник полиция Гааги задержала 31 активиста климатического движения Extinction Rebellion, пытавшихся блокировать трассу A44, которая закрыта для обычного движения и работала для проезда делегаций. В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности. Итоговая пресс-конференция генсека альянса Марка Рютте намечена на 15.00 по местному времени (16.00 мск). В воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!". В первый день проведения саммита - 24 июня - в Гааге также прошел митинг против НАТО.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024768992.html
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РИА Новости
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4.7
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353
60
353
60
Климатические активисты на автомагистрали в Гааге во время саммита НАТО
Климатические активисты Extinction Rebellion попытались в блокировать автомагистраль А12 в Гааге во время саммита НАТО, однако с обеих сторон шоссе выставлен полицейский кордон, правоохранители не дают демонстрантам выйти на трассу, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, гаага, израиль, марк рютте, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Гаага, Израиль, Марк Рютте, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль

В Гааге активисты попытались блокировать трассу А12

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion попытались в основной день проведения саммита НАТО блокировать автомагистраль А12 в Гааге, однако с обеих сторон шоссе выставлен полицейский кордон, правоохранители не дают демонстрантам выйти на трассу, передает корреспондент РИА Новости.
В среду днем активисты Extinction Rebellion вышли к автомагистрали А12, чтобы блокировать ее. Таким образом активисты хотели привлечь внимание мировых лидеров, приехавших на саммит НАТО в Гаагу, к действиям Израиля в секторе Газа, которые они считают геноцидом, а также к финансированию ископаемого топлива, которое демонстранты призывают прекратить.
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Протестующие пытались пробраться к шоссе с разных сторон, однако там был выставлен полицейский кордон, который помешал планам активистов.
В настоящее время протестующие проводят акцию не на самой трассе, а рядом с ней. За порядком на акции следят сотрудники полиции, а также конной полиции.
В понедельник полиция Гааги задержала 31 активиста климатического движения Extinction Rebellion, пытавшихся блокировать трассу A44, которая закрыта для обычного движения и работала для проезда делегаций.
В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности. Итоговая пресс-конференция генсека альянса Марка Рютте намечена на 15.00 по местному времени (16.00 мск).
В воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!".
В первый день проведения саммита - 24 июня - в Гааге также прошел митинг против НАТО.
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В миреГаагаИзраильМарк РюттеНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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