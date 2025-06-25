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В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль

В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль - РИА Новости, 25.06.2025

В Гааге активисты попытались блокировать автомагистраль

Климатические активисты Extinction Rebellion попытались в основной день проведения саммита НАТО блокировать автомагистраль А12 в Гааге, однако с обеих сторон... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:46:00+03:00

2025-06-25T14:46:00+03:00

2025-06-25T19:27:00+03:00

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion попытались в основной день проведения саммита НАТО блокировать автомагистраль А12 в Гааге, однако с обеих сторон шоссе выставлен полицейский кордон, правоохранители не дают демонстрантам выйти на трассу, передает корреспондент РИА Новости. В среду днем активисты Extinction Rebellion вышли к автомагистрали А12, чтобы блокировать ее. Таким образом активисты хотели привлечь внимание мировых лидеров, приехавших на саммит НАТО в Гаагу, к действиям Израиля в секторе Газа, которые они считают геноцидом, а также к финансированию ископаемого топлива, которое демонстранты призывают прекратить. Протестующие пытались пробраться к шоссе с разных сторон, однако там был выставлен полицейский кордон, который помешал планам активистов. В настоящее время протестующие проводят акцию не на самой трассе, а рядом с ней. За порядком на акции следят сотрудники полиции, а также конной полиции. В понедельник полиция Гааги задержала 31 активиста климатического движения Extinction Rebellion, пытавшихся блокировать трассу A44, которая закрыта для обычного движения и работала для проезда делегаций. В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности. Итоговая пресс-конференция генсека альянса Марка Рютте намечена на 15.00 по местному времени (16.00 мск). В воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!". В первый день проведения саммита - 24 июня - в Гааге также прошел митинг против НАТО.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024768992.html

https://ria.ru/20250622/nato-2024684299.html

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Климатические активисты на автомагистрали в Гааге во время саммита НАТО Климатические активисты Extinction Rebellion попытались в блокировать автомагистраль А12 в Гааге во время саммита НАТО, однако с обеих сторон шоссе выставлен полицейский кордон, правоохранители не дают демонстрантам выйти на трассу, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-25T14:46 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гаага, израиль, марк рютте, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте