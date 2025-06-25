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В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
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09:47 25.06.2025 (обновлено: 09:49 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/aeroport-2025259390.html
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:47:00+03:00
2025-06-25T09:49:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250625/ogranicheniya-2025229830.html
пенза
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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

Росавиация: в Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

© РИА Новости / Максим БогодвидПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза", - сообщила Росавиация.
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01:13
 
ПензаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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