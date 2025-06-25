https://ria.ru/20250625/aeroport-2025259390.html

В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025

В Пензе ввели временные ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:47:00+03:00

2025-06-25T09:47:00+03:00

2025-06-25T09:49:00+03:00

пенза

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250625/ogranicheniya-2025229830.html

пенза

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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность