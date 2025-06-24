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Врио губернатора Оренбуржья анонсировал масштабную модернизацию ЖКХ - РИА Новости, 24.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:44 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zhkkh-2025102217.html
Врио губернатора Оренбуржья анонсировал масштабную модернизацию ЖКХ
Врио губернатора Оренбуржья анонсировал масштабную модернизацию ЖКХ - РИА Новости, 24.06.2025
Врио губернатора Оренбуржья анонсировал масштабную модернизацию ЖКХ
Модернизация коммунальной инфраструктуры Оренбургской области запланирована в ближайшие три года, объем финансирования – около 3 миллиардов рублей, сообщил врио РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:44:00+03:00
2025-06-24T14:44:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
жкх
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Модернизация коммунальной инфраструктуры Оренбургской области запланирована в ближайшие три года, объем финансирования – около 3 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "В ближайшие три года проведем масштабную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры в Оренбуржье, что поможет повысить качество жизни для более чем 260 тысяч оренбуржцев. В работе особое внимание будет уделено приоритетным запросам граждан, как уже полученным, так и вновь поступающим", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. На сегодня запланировано 36 мероприятий в 18 муниципалитетах. Так, специалисты переложат 162,6 километра сетей и введут в эксплуатацию новые объекты. Среди крупных мероприятий врио главы региона отметил завершение строительства бактерицидной установки и замену сетей водовода протяженностью 1,7 километра в Медногорске, реконструкцию системы водоснабжения городской насосной станции №3 в Бугуруслане, ремонт тепловых сетей в Бузулуке, Соль-Илецке, Абдулине, водопроводных сетей — в Кувандыке, Гае, Сорочинске. Также Солнцев рассказал об окончании капремонта водопровода в селе Октябрьском Октябрьского района. Рабочие обновили участок протяженностью 500 метров по улицам Железнодорожной, Несмеянова, Луначарского, а также установили десять водопроводных колодцев.
https://ria.ru/20250624/solntsev-2025018865.html
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оренбургская область, евгений солнцев, жкх
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев, ЖКХ
Врио губернатора Оренбуржья анонсировал масштабную модернизацию ЖКХ

Врио губернатора Оренбуржья Солнцев презентовал масштабную модернизацию ЖКХ

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Модернизация коммунальной инфраструктуры Оренбургской области запланирована в ближайшие три года, объем финансирования – около 3 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"В ближайшие три года проведем масштабную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры в Оренбуржье, что поможет повысить качество жизни для более чем 260 тысяч оренбуржцев. В работе особое внимание будет уделено приоритетным запросам граждан, как уже полученным, так и вновь поступающим", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.
На сегодня запланировано 36 мероприятий в 18 муниципалитетах. Так, специалисты переложат 162,6 километра сетей и введут в эксплуатацию новые объекты.
Среди крупных мероприятий врио главы региона отметил завершение строительства бактерицидной установки и замену сетей водовода протяженностью 1,7 километра в Медногорске, реконструкцию системы водоснабжения городской насосной станции №3 в Бугуруслане, ремонт тепловых сетей в Бузулуке, Соль-Илецке, Абдулине, водопроводных сетей — в Кувандыке, Гае, Сорочинске.
Также Солнцев рассказал об окончании капремонта водопровода в селе Октябрьском Октябрьского района. Рабочие обновили участок протяженностью 500 метров по улицам Железнодорожной, Несмеянова, Луначарского, а также установили десять водопроводных колодцев.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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