https://ria.ru/20250624/zhitel-2025097446.html

Житель ЛНР получил 14 лет колонии за взрыв в магазине в 2014 году

Житель ЛНР получил 14 лет колонии за взрыв в магазине в 2014 году - РИА Новости, 24.06.2025

Житель ЛНР получил 14 лет колонии за взрыв в магазине в 2014 году

Житель ЛНР осужден на 14 лет за взрыв в 2014 году строительного магазина, в результате которого погиб его хозяин, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:33:00+03:00

2025-06-24T14:33:00+03:00

2025-06-24T14:33:00+03:00

происшествия

луганская народная республика

россия

станица луганская

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Житель ЛНР осужден на 14 лет за взрыв в 2014 году строительного магазина, в результате которого погиб его хозяин, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "СУ СК России по ЛНР проведен широкомасштабный комплекс следственных действий, что позволило предъявить злоумышленнику обвинение в совершении убийства, совершенного общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Собранная следствием доказательственная база легла в основу приговора. Мужчина проведет в колонии строгого режима 14 лет", - сказала Марковская. Следствие установило, что в ноябре 2014 года в центре Станицы Луганской в строительном магазине индивидуального предпринимателя сдетонировало взрывное устройство. "В результате взрыва погиб 1 гражданин, 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", - пояснила РИА Новости старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева. Хозяина со множеством осколочных ранений доставили в медицинское учреждение. В течение месяца пострадавший находился в критическом состоянии, не мог говорить, лишь слегка двигал рукой. "Когда его знакомый прибыл навестить его в больницу, мужчина смог лишь нарисовать знак немецкой автомобильной марки. Это и стало впоследствии одной из главных "зацепок" для следователей", - рассказала Марковская. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался от полученных ранений. В январе 2023 года в Станично-Луганский межрайонный следственный отдел следственного управления СК по ЛНР обратилась мать погибшего и сообщила о событиях десятилетней давности. Она рассказала следователю, что виновником гибели индивидуального предпринимателя, вероятнее всего, является его бывший товарищ, с которым у мужчины были напряженные отношения и часто возникали конфликты. Впоследствии родственники пострадавшего, в том числе те, которые в момент происшествия находились в торговом зале, дали аналогичные показания на знакомого предпринимателя. Автомобиль немецкой марки длительное время находился вблизи магазина, а его владелец наблюдал за окружающей обстановкой. Следователи и криминалисты исследовали строительный магазин с помощью современной криминалистической техники, где обнаружили частицы взрывного устройства. Обвиняемый был арестован, свою причастность к инкриминируемому преступлению он категорически отрицал, убеждая офицеров СК России, что строительный магазин подвергся артиллерийскому обстрелу. Для опровержения его версии криминалисты получили архивные материалы космической съемки на участке земной поверхности, где располагался магазин, которые подтвердили, что детонация взрывного устройства произошла внутри, а не снаружи.

https://ria.ru/20250422/cheljabinsk-2012740493.html

https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html

https://ria.ru/20250411/ubiystvo-2010681625.html

луганская народная республика

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происшествия, луганская народная республика, россия, станица луганская, следственный комитет россии (ск рф)