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Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье

Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье - РИА Новости, 24.06.2025

Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье

Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:31:00+03:00

2025-06-24T12:31:00+03:00

2025-06-24T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления пленума ВС РФ. Там отмечается, что по закону о "Статусе военнослужащих" денежные средства на приобретение или строительство жилья, либо жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма вне очереди предоставляются военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида. "При этом судам следует иметь в виду, что право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих, имеющих трех и более детей, которые проживают совместно с ними, законодательством не поставлено в зависимость от достижения детьми возраста 18 лет", - сказано в проекте. В настоящее время проект направлен на доработку.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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