https://ria.ru/20250624/zhile-2025065509.html
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье - РИА Новости, 24.06.2025
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье
Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:31:00+03:00
2025-06-24T12:31:00+03:00
2025-06-24T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
жилье
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления пленума ВС РФ. Там отмечается, что по закону о "Статусе военнослужащих" денежные средства на приобретение или строительство жилья, либо жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма вне очереди предоставляются военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида. "При этом судам следует иметь в виду, что право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих, имеющих трех и более детей, которые проживают совместно с ними, законодательством не поставлено в зависимость от достижения детьми возраста 18 лет", - сказано в проекте. В настоящее время проект направлен на доработку.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье, Россия
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье
ВС представил проект о праве многодетных военных на внеочередное получение жилья
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления пленума ВС РФ.
Там отмечается, что по закону о "Статусе военнослужащих" денежные средства на приобретение или строительство жилья, либо жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма вне очереди предоставляются военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида.
"При этом судам следует иметь в виду, что право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих, имеющих трех и более детей, которые проживают совместно с ними, законодательством не поставлено в зависимость от достижения детьми возраста 18 лет", - сказано в проекте.
В настоящее время проект направлен на доработку.