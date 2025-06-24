Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zhile-2025065509.html
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье - РИА Новости, 24.06.2025
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье
Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:31:00+03:00
2025-06-24T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
жилье
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления пленума ВС РФ. Там отмечается, что по закону о "Статусе военнослужащих" денежные средства на приобретение или строительство жилья, либо жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма вне очереди предоставляются военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида. "При этом судам следует иметь в виду, что право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих, имеющих трех и более детей, которые проживают совместно с ними, законодательством не поставлено в зависимость от достижения детьми возраста 18 лет", - сказано в проекте. В настоящее время проект направлен на доработку.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье, Россия
Верховный суд представил проект о праве многодетных военных на жилье

ВС представил проект о праве многодетных военных на внеочередное получение жилья

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает закрепить право многодетных военных на внеочередное получение жилья независимо от возраста их детей, сказано в проекте постановления пленума ВС РФ.
Там отмечается, что по закону о "Статусе военнослужащих" денежные средства на приобретение или строительство жилья, либо жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма вне очереди предоставляются военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, в том числе имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида.
"При этом судам следует иметь в виду, что право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих, имеющих трех и более детей, которые проживают совместно с ними, законодательством не поставлено в зависимость от достижения детьми возраста 18 лет", - сказано в проекте.
В настоящее время проект направлен на доработку.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить
23 января, 17:36
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала