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Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре
Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре - РИА Новости, 24.06.2025
Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре
Беременная женщина, пострадавшая после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в перинатальном центре, угрозы для нее и ребенка нет, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:27:00+03:00
2025-06-24T10:27:00+03:00
2025-06-24T10:33:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Беременная женщина, пострадавшая после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в перинатальном центре, угрозы для нее и ребенка нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе. "Беременная женщина в перинатальном центре - угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, другие жильцы от медицинской помощи отказались. На месте дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи.
https://ria.ru/20250624/sk-2025016094.html
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре
Воробьев: пострадавшая при атаке БПЛА женщина находится в перинатальном центре