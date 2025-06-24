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Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре - РИА Новости, 24.06.2025
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10:27 24.06.2025 (обновлено: 10:33 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zhenschina-2025021759.html
Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре
Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре - РИА Новости, 24.06.2025
Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре
Беременная женщина, пострадавшая после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в перинатальном центре, угрозы для нее и ребенка нет, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:27:00+03:00
2025-06-24T10:33:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Беременная женщина, пострадавшая после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в перинатальном центре, угрозы для нее и ребенка нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе. "Беременная женщина в перинатальном центре - угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, другие жильцы от медицинской помощи отказались. На месте дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи.
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красногорск
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Пострадавшая при атаке БПЛА в Красногорске находится в перинатальном центре

Воробьев: пострадавшая при атаке БПЛА женщина находится в перинатальном центре

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПоследствия падения БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия падения БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Последствия падения БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Беременная женщина, пострадавшая после атаки БПЛА в Красногорске, сейчас в перинатальном центре, угрозы для нее и ребенка нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе.
"Беременная женщина в перинатальном центре - угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, другие жильцы от медицинской помощи отказались. На месте дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СК будет расследовать атаку украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске
Вчера, 09:59
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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