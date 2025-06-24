https://ria.ru/20250624/zemletryasenie-2024982611.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 24.06.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:35:00+03:00

2025-06-24T01:35:00+03:00

2025-06-24T01:35:00+03:00

тихий океан

кунашир (остров)

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло ночью 24 июня в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг - на глубине 45 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html

тихий океан

кунашир (остров)

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тихий океан, кунашир (остров), елена семенова