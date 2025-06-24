Рейтинг@Mail.ru
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zemletryasenie-2024982611.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 24.06.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:35:00+03:00
2025-06-24T01:35:00+03:00
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/60/1549556039_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_f3eb0cf2eac3a8bd5bd9185d0e11c6c1.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло ночью 24 июня в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг - на глубине 45 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html
тихий океан
кунашир (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/60/1549556039_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_63e357242eb2eeb8a74346e7d0a9ccc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихий океан, кунашир (остров), елена семенова
Тихий океан, Кунашир (остров), Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкОстров Кунашир
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в медиабанк
Остров Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло ночью 24 июня в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг - на глубине 45 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
Вчера, 06:56
 
Тихий океанКунашир (остров)Елена Семенова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала