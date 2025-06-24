https://ria.ru/20250624/zemletryasenie-2024982611.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 24.06.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:35:00+03:00
2025-06-24T01:35:00+03:00
2025-06-24T01:35:00+03:00
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/60/1549556039_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_f3eb0cf2eac3a8bd5bd9185d0e11c6c1.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано во вторник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло ночью 24 июня в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг - на глубине 45 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250623/zemletryaenie-2024736694.html
тихий океан
кунашир (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/60/1549556039_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_63e357242eb2eeb8a74346e7d0a9ccc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, кунашир (остров), елена семенова
Тихий океан, Кунашир (остров), Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5