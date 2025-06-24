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В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III - РИА Новости, 24.06.2025
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III
Британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над Владимиром Зеленским, который провел встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке. Об том он написал в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над Владимиром Зеленским, который провел встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке. Об том он написал в соцсети X."Надеюсь, что вы пересчитали ложки", — написал он.Зеленский накануне прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время визита в Великобританию глава киевского режима также встретился с королем. По словам Зеленского, у него было запланировано обсуждение с партнерами "защиты Украины и усиления давления на Россию".После этого он отправился в Гаагу на саммит НАТО, где во время выступления вновь начал выпрашивать деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.Зеленский регулярно требует выделение помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7)18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
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в мире, украина, великобритания, лондон, владимир зеленский, карл iii, джордж гэллоуэй, нато, g7, министерство обороны сша, сша, дональд трамп, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Карл III, Джордж Гэллоуэй, НАТО, G7, Министерство обороны США, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III
Гэллоуэй посоветовал Карлу III пересчитать ложки после визита Зеленского