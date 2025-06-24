Рейтинг@Mail.ru
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025213867.html
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III - РИА Новости, 24.06.2025
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III
Британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над Владимиром Зеленским, который провел встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке. Об том он написал в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:18:00+03:00
2025-06-24T22:18:00+03:00
в мире
украина
великобритания
лондон
владимир зеленский
карл iii
джордж гэллоуэй
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002637689_0:202:2951:1862_1920x0_80_0_0_a1c1fb04ae7e2e00466548dff030da49.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над Владимиром Зеленским, который провел встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке. Об том он написал в соцсети X."Надеюсь, что вы пересчитали ложки", — написал он.Зеленский накануне прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время визита в Великобританию глава киевского режима также встретился с королем. По словам Зеленского, у него было запланировано обсуждение с партнерами "защиты Украины и усиления давления на Россию".После этого он отправился в Гаагу на саммит НАТО, где во время выступления вновь начал выпрашивать деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.Зеленский регулярно требует выделение помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7)18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
https://ria.ru/20250624/flag-2025206008.html
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025198416.html
украина
великобритания
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002637689_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_7314f5a5fbec2cbb2f4e20d2e2bbfcd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, лондон, владимир зеленский, карл iii, джордж гэллоуэй, нато, g7, министерство обороны сша, сша, дональд трамп, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Карл III, Джордж Гэллоуэй, НАТО, G7, Министерство обороны США, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
В Британии усомнились в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III

Гэллоуэй посоветовал Карлу III пересчитать ложки после визита Зеленского

© AP Photo / Joe GiddensВстреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Joe Giddens
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над Владимиром Зеленским, который провел встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке. Об том он написал в соцсети X.
"Надеюсь, что вы пересчитали ложки", — написал он.
Флаг Украины, сорванный ветром в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что произошло на родине Зеленского
Вчера, 20:59
Зеленский накануне прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время визита в Великобританию глава киевского режима также встретился с королем. По словам Зеленского, у него было запланировано обсуждение с партнерами "защиты Украины и усиления давления на Россию".
После этого он отправился в Гаагу на саммит НАТО, где во время выступления вновь начал выпрашивать деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Зеленский регулярно требует выделение помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7)18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского
Вчера, 20:06
 
В миреУкраинаВеликобританияЛондонВладимир ЗеленскийКарл IIIДжордж ГэллоуэйНАТОG7Министерство обороны СШАСШАДональд ТрампКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала