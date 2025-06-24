Лидер голландской партии раскритиковал выступление Зеленского в парламенте
Лидер голландской партии Боде раскритиковал выступление Зеленского в парламенте
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов является уникальным случаем в истории парламента страны, никто из других глав государств не приглашался для выступления, это говорит о том, что Нидерланды все больше погружаются в военную риторику украинского конфликта, заявил лидер крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.
Зеленский во вторник днем выступил в парламенте Нидерландов в Гааге.
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией
11 февраля, 15:06
"Это совершенно уникальный случай в истории парламента, когда главе государства другой страны разрешается выступать в Палате представителей. Такого еще никогда не случалось за всю историю парламента Нидерландов", - сказал Боде в видеозаявлении, распространенном в соцсети Х.
Он напомнил, что Зеленский уже не первый раз выступает с речью в парламенте Нидерландов за последние три года.
"Парламент должен быть нейтральным местом и служить только интересам Нидерландов. А сейчас мы нарушаем эту традицию, так как у нас сегодня днем в гостях Зеленский. Это показывает, насколько сильно правительство и официальные власти Нидерландов хотят присоединиться к этой военной риторике", - считает политик.
Лидер "Форума за демократию" обратил внимание на то, что ни один из глав государств или правительств, которые приехали в Гаагу на саммит НАТО - ни президент США, ни премьер Канады, ни премьер Великобритании - не был приглашен в парламент, только Зеленский.
"И это потому, что Нидерланды все глубже погружаются в эту ужасную войну", - резюмировал Боде.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на полях саммита во вторник заявил, что Гаага выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.