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Лидер голландской партии раскритиковал выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 24.06.2025
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21:52 24.06.2025 (обновлено: 21:53 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025210992.html
Лидер голландской партии раскритиковал выступление Зеленского в парламенте
Лидер голландской партии раскритиковал выступление Зеленского в парламенте - РИА Новости, 24.06.2025
Лидер голландской партии раскритиковал выступление Зеленского в парламенте
Выступление Владимира Зеленского в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов является уникальным случаем в истории парламента страны, никто... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:52:00+03:00
2025-06-24T21:53:00+03:00
в мире
нидерланды
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов является уникальным случаем в истории парламента страны, никто из других глав государств не приглашался для выступления, это говорит о том, что Нидерланды все больше погружаются в военную риторику украинского конфликта, заявил лидер крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде. Зеленский во вторник днем выступил в парламенте Нидерландов в Гааге. "Это совершенно уникальный случай в истории парламента, когда главе государства другой страны разрешается выступать в Палате представителей. Такого еще никогда не случалось за всю историю парламента Нидерландов", - сказал Боде в видеозаявлении, распространенном в соцсети Х. Он напомнил, что Зеленский уже не первый раз выступает с речью в парламенте Нидерландов за последние три года. "Парламент должен быть нейтральным местом и служить только интересам Нидерландов. А сейчас мы нарушаем эту традицию, так как у нас сегодня днем в гостях Зеленский. Это показывает, насколько сильно правительство и официальные власти Нидерландов хотят присоединиться к этой военной риторике", - считает политик. Лидер "Форума за демократию" обратил внимание на то, что ни один из глав государств или правительств, которые приехали в Гаагу на саммит НАТО - ни президент США, ни премьер Канады, ни премьер Великобритании - не был приглашен в парламент, только Зеленский. "И это потому, что Нидерланды все глубже погружаются в эту ужасную войну", - резюмировал Боде. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на полях саммита во вторник заявил, что Гаага выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.
https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html
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в мире, нидерланды, гаага, сша, владимир зеленский, нато
В мире, Нидерланды, Гаага, США, Владимир Зеленский, НАТО
Лидер голландской партии раскритиковал выступление Зеленского в парламенте

Лидер голландской партии Боде раскритиковал выступление Зеленского в парламенте

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов является уникальным случаем в истории парламента страны, никто из других глав государств не приглашался для выступления, это говорит о том, что Нидерланды все больше погружаются в военную риторику украинского конфликта, заявил лидер крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.
Зеленский во вторник днем выступил в парламенте Нидерландов в Гааге.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией
11 февраля, 15:06
"Это совершенно уникальный случай в истории парламента, когда главе государства другой страны разрешается выступать в Палате представителей. Такого еще никогда не случалось за всю историю парламента Нидерландов", - сказал Боде в видеозаявлении, распространенном в соцсети Х.
Он напомнил, что Зеленский уже не первый раз выступает с речью в парламенте Нидерландов за последние три года.
"Парламент должен быть нейтральным местом и служить только интересам Нидерландов. А сейчас мы нарушаем эту традицию, так как у нас сегодня днем в гостях Зеленский. Это показывает, насколько сильно правительство и официальные власти Нидерландов хотят присоединиться к этой военной риторике", - считает политик.
Лидер "Форума за демократию" обратил внимание на то, что ни один из глав государств или правительств, которые приехали в Гаагу на саммит НАТО - ни президент США, ни премьер Канады, ни премьер Великобритании - не был приглашен в парламент, только Зеленский.
"И это потому, что Нидерланды все глубже погружаются в эту ужасную войну", - резюмировал Боде.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на полях саммита во вторник заявил, что Гаага выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 16:34
 
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