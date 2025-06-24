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"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025198416.html
"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского
"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025
"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский беспокоится из-за того, что украинский вопрос уходит на второй план и с большим напором требует помощь от ЕС, заявил... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:06:00+03:00
2025-06-24T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
ближний восток
владимир зеленский
флориан филиппо
пит хегсет
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский беспокоится из-за того, что украинский вопрос уходит на второй план и с большим напором требует помощь от ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!" — написал он.Сегодня ранее глава киевского режима на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.Зеленский регулярно требует выделение помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, глава Минфина Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти два миллиардов внешнего финансирования".
https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html
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в мире, украина, франция, ближний восток, владимир зеленский, флориан филиппо, пит хегсет, евросоюз, патриот, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Пит Хегсет, Евросоюз, Патриот, НАТО
"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского

Филиппо: забытый всеми Зеленский продолжает требовать помощь от ЕС

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский беспокоится из-за того, что украинский вопрос уходит на второй план и с большим напором требует помощь от ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!" — написал он.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ раскрыли, что ждет Украину на саммите НАТО
Вчера, 18:40
Сегодня ранее глава киевского режима на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Зеленский регулярно требует выделение помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, глава Минфина Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти два миллиардов внешнего финансирования".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияБлижний ВостокВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоПит ХегсетЕвросоюзПатриотНАТО
 
 
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