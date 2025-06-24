https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025198416.html

"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского

"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025

"Он требует!" Во Франции разозлились на Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский беспокоится из-за того, что украинский вопрос уходит на второй план и с большим напором требует помощь от ЕС, заявил... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:06:00+03:00

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2025-06-24T20:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский беспокоится из-за того, что украинский вопрос уходит на второй план и с большим напором требует помощь от ЕС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!" — написал он.Сегодня ранее глава киевского режима на полях саммита НАТО в Гааге выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.Зеленский регулярно требует выделение помощи у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он также заявлял, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Киеву, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, глава Минфина Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти два миллиардов внешнего финансирования".

https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html

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франция

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в мире, украина, франция, ближний восток, владимир зеленский, флориан филиппо, пит хегсет, евросоюз, патриот, нато