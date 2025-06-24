"Старики замерзнут". В Британии пришли в ярость из-за Зеленского
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают недавнюю встречу Владимира Зеленского в Лондоне с королем Великобритании Карлом III и премьер-министром страны Киром Стармером, в ходе которой Британия пообещала помочь Украине наладить производство военной продукции.
"Пусть наши старики зимой замерзнут, но мы отдадим кучу денег налогоплательщиков этому парню! Чей личный банковский счет, по-видимому, превысил два миллиарда!" — написал один из них.
"Двое никем не избранных мужчин (Король Карл III и Владимир Зеленский. — Прим. ред.) сравнивали, сколько денег они отняли у британских налогоплательщиков", — посетовал другой.
"Зеленский берет пример со Стармера. Его никогда нет в его собственной стране, где он должен быть", — поделился мнением еще один пользователь.
"Накормите один раз бездомную собаку, и вы потом не сможете от нее избавиться", — заключил читатель.
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Киром Страмером развитие оборонного сотрудничества и договорился с ним о совместном производстве беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>